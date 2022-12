Udinese, a Cremona una grande prova d'attacco

Un’autentica grandina fuori stagione. Durata almeno un tempo, il primo.

Ecco l’immagine per raccontare l’ultimo test dell’Udinese, ieri in quel di Cremona contro i grigiorossi di Massimiliano Alvini, un test tutt’altro che perfetto – non sono mancate le sbavature in fase difensiva, da eliminare al più presto –, ma che ha esaltato le potenzialità offensive dei bianconeri, soprattutto nei ribaltamenti di fronte, nonostante l’assenza di quello che può essere considerato l’artista al servizio di Andrea Sottil, Gerard Deulofeu, ancora non completamente recuperato dall’infortunio al ginocchio sinistro accusato durante l’ultima partita prima della sosta riservata al Mondiale, contro il Napoli allo stadio Maradona.

Il tempo stringe, mercoledì 4 gennaio ricominciano le danze anche in serie A e al Friuli ci sarà l’Empoli, ma almeno ieri l’Udinese ha potuto respirare a pieni polmoni un po’ di ottimismo, viste le condizioni strepitose di Isaac Success, il nigeriano che era il partner di Beto nell’attacco contro una squadra che non sarà irresistibile (terzultimo posto con 7 punti), ma due mesi fa ha costretto la “banda Sottil” a un pareggio per 0-0 proprio allo stadio Zini che ha lasciato parecchio amaro in bocca, incidendo sulla classifica dei bianconeri che hanno chiuso il 2022 in flessione, all’ottavo posto.

Success ha sfornato nel primo tempo assist su assist, considerando anche quelli sprecati dai compagni (Pereyra e Lovric in particolare) con quei tiri imprecisi, e nella ripresa ha cercato di mettersi in proprio producendo l’azione da gol più pericolosa prima di lasciare il posto al baby Simone Pafundi.

Alle reti ci hanno pensato in due, comunque, nella frazione iniziale: Arslan autore di una doppietta e Beto che ha chiuso il conto.

Eppure, come abbiamo accennato, l’Udinese ha dovuto prima disinnescare un paio di occasioni pericolose dell’ex pordenonese Frank Tsadjout (doppia respinta di un sempre attento Marco Silvestri) favorite da una certa leggerezza nell’approccio sulle fasce e poi rimontare il gol di Milanese propiziato da una deviazione decisiva con la testa di Beto.

Nel giro di sei minuti, tuttavia, la squadra di Sottil era già in vantaggio, un vantaggio irrobustito poco dopo la prima mezzora di gioco e tenuto saldamente tra le mani nella ripresa, quando il tecnico di Venaria ha dato il via ai cambi anche per Udogie, l’osservato speciale, visto il rientro dopo il lungo stop, autore di 64 minuti confortanti.