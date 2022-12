Adesso lo Zoncolan aspetta le stelle azzurre Brignone e Bassino

Con le gare a Bormio per gli uomini e a Semmering, in Austria, per le donne, si è concluso il programma dello sci alpino per il 2022. Neanche il tempo di festeggiare San Silvestro che già scatterà il conto alla rovescia per le gare del 2023. Il calendario è fitto e non dà tregua.

ZONCOLAN

Le piste del Monte Zoncolan saranno il campo di allenamento per le gigantiste della nazionale italiana Federica Brignone e Marta Bassino, attuale leader della Coppa del Mondo di specialità. Due giorni fa sulla montagna friulana hanno potuto testare pista e materiale i gigantisti azzurri e sloveni.

Occhi puntati soprattutto sul giovane italiano Filippo Della Vite, reduce dall’ottimo piazzamento nel gigante di Coppa del Mondo in Alta Badia e l’atleta di punta della squadra slovena, Zan Kranjec, bronzo nel gigante di Coppa del Mondo sulla Gran Risa.

Durante il breve momento di saluto, a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, è stata sottolineata l’importanza di dedicare una parte dei comprensori sciistici alla preparazione tecnica non solo dei campioni, ma anche dei tanti giovani provenienti dalle scuole di sci del Friuli Venezia Giulia e dei vicini Paesi per appassionarsi a questo sport.

Da sottolineare come i tecnici azzurri Walter Girardi e Peter Fill abbiano manifestato grande apprezzamento per le condizioni e la preparazione del tracciato grazie al supporto dello staff di PromoTurismoFvg.

CALENDARIO

Il primo appuntamento del 2023 è per il 4 gennaio a Zagabria dove è in programma sia lo slalom maschile che quello femminile.

Per le atlete appuntamento sulla stessa pista e nella stessa specialità anche il giorno successivo. Sfide da non perdere per gli appassionati dell’Fvg quelle di sabato 7 e domenica 8 gennaio: nella vicina Kranjska Gora (18 chilometri da Tarvisio) si disputeranno due giganti femminili, un gigante e uno slalom maschili.

Quella slovena sarà una tappa fondamentale per Brignone e Bassino. Quest’ultima è in testa alla classifica di specialità con 300 punti, seguita da Shiffrin (260) e Lara Gut-Behrami (252). Brignone è quinta (174). Insomma, chi si ferma è perduto.