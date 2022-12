Vittozzi, sono vacanze di lavoro a Sappada: la ripartenza è fissata il 5 gennaio in Slovenia

Il biathlon femminile e Lisa Vittozzi ripartono da Pokljuka, Slovenia, per inaugurare il 2023. Che ci possiamo aspettare dalla carabiniera sappadina che quest’anno ha letteralmente aggredito la sua stagione in Coppa del Mondo e ha iniziato da subito combattendo tra le prime della classe? La pausa natalizia la sta passando a casa a Sappada ad allenarsi per consolidare e magar migliorare l’attuale terzo posto in classifica generale.

Nell’inseguimento della tappa finlandese di Kontiolahti, la prima di quest’anno, la friulana ha pure vestito il pettorale giallo (non capitava da tre anni), levandosi dalle scarpe i sassolini che si portava appresso dal 2019.

Due anni e mezzo non brillanti, trascorsi sulle montagne russe dei risultati. Con grande dignità, ha attraversato a denti stretti anche quella strana sinusoide professionale. Acqua passata. La cecchina ha dimostrando di non aver mai smarrito la caparbietà e la voglia di combattere.

La tenacia dei montanari, la potenza del carattere. D’alto canto, da dire che a 27 anni, Vittozzi vanta nel suo personale palmares due Olimpiadi, quella di Peyongchamg 2018 e quella di Beijing 2022 (e la prospettiva di Milano-Cortina 2026), l’invidiabile collezione di medaglie e riconoscimenti agonistici e una permanenza in Coppa del Mondo che fanno di lei una veterana a tutti gli effetti.

In classifica generale attualmente comanda la francese Simon con 471 punti, seguono Elvira Oeberg con 395 e la nostra campionessa con 373. Siamo curiosi di capire cosa accadrà adesso.

L’onda buona dell’esordio si farà subito sentire in questa quarta tappa della stagione 2022/2023 in Slovenia? La prova dei fatti nella batteria di gare (maschile e femminili coincidenti come giorni su diversi orari) che si terranno da giovedì 5 a domenica 8 gennaio 2023 con sei gare in quattro giorni: giovedì e venerdì previste le sprint, sabato le pursuit e domenica le staffette. Occhio alla nostra stella quindi che va alla ricerca di un posto nel firmamento delle grandi.