Pordenone, anno dai due volti: dalla retrocessione al sogno

Si chiude un anno a due facce per il Pordenone. La prima parte è stata disastrosa, con la retrocessione in Lega Pro e il record negativo di punti (18) in un girone a venti club.

La seconda ha avuto il sapore della rinascita, con una formazione allestita per cercare di ritornare in serie B e attualmente in piena corsa promozione. Il 2023 ha tutto per essere splendente, anche perché vedrà il rientro della squadra in provincia.

Per la gara contro il Mantova, l’11 febbraio, i ramarri salvo sorprese giocheranno al Tognon di Fontanafredda, attualmente sottoposto al lifting necessario per poter ospitare una partita di terza serie.

DA DIMENTICARE

Tra gennaio e maggio il Pordenone ha vissuto mesi da dimenticare. Ben 14 le sconfitte rimediate in 20 gare, di cui 2 in casa con quattro gol al passivo (con Monza e Benevento) e la retrocessione diventata matematica il 18 aprile a quattro turni dal termine.

Le uniche gioie sono state rappresentate dai successi col Perugia (al Curi) e col Frosinone (al Teghil). La squadra non ha mai sbracato, ma non ha neppure quasi mai dato l’impressione di potersela giocare. La rivoluzione operata nel mercato invernale, con l’arrivo di tanti giovani e il “taglio” dei calciatori esperti, non ha dato i frutti sperati.

Tra le note liete la consacrazione di Nicolò Cambiaghi, attaccante di proprietà dell’Atalanta, che in neroverde ha conquistato la nazionale under 21 e il successivo passaggio all’Empoli in serie A (in prestito).

Con lui tra i anche Samuele Perisan, portiere, approdato però in Toscana a titolo definitivo. L’estremo difensore di San Vito è ora il “secondo” del friulano Guglielmo Vicario.

LA RINASCITA

Il 6 maggio l’ultima gara in B, coincisa con il ko di Lecce (nel giorno in cui i salentini sono stati promossi in A). Il morale era a terra, sia in società, sia tra giocatori e staff tecnico.

Il presidente Mauro Lovisa aveva annunciato un repulisti: l’ha portato a termine. Alla fine della scorsa stagione ha cambiato direttore generale (dal dimissionario Giancarlo Migliorini a Lucia Buna), segretario generale e segretario del settore giovanile.

Non ha poi mantenuto la figura del direttore sportivo (Emanuele Berrettoni non è stato sostituito), lasciando la gestione dell’area tecnica totalmente a suo figlio Matteo. Solo il responsabile del settore giovanile Denis Fiorin è sopravvissuto.

Perché è cambiato anche l’allenatore (col suo staff): da Bruno Tedino e Domenico Di Carlo, trainer già scelto ad aprile con cui sono arrivati anche molti nuovi giocatori.

E in quel momento l’entusiasmo è rifiorito, anche grazie al colpo Ajeti e al rientro di Burrai, diventato capitano al posto di Stefani (che si è ritirato). I ramarri sono rinati. E ora, nonostante la flessione di dicembre, sono terzi in classifica a due punti dalla capolista.

IL RITORNO

A breve finirà il periodo di “esilio” del Pordenone. Dopo tre anni trascorsi tra Udine, Trieste e Lignano a febbraio la squadra tornerà a casa, in provincia, nella fattispecie al Tognon di Fontanafredda.

Un rientro desiderato da parte di tutti. Sulla carta ancora tre gare al Teghil, quindi la sfida al Mantova di sabato 11 febbraio al Comprensoriale. Atteso il pienone. Per spingere il gruppo verso l’obiettivo serie B.

E se promozione sarà? Verrebbe richiesta una deroga per un Tognon che riceverebbe un ulteriore adeguamento. Non sarà il nuovo stadio che tanti sognano, ma sempre meglio che niente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA