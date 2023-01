Il Pordenone pensa alla Juve, Ajeti e Bassoli da valutare

Il Pordenone si ritrova per preparare la trasferta di Alessandria con la Juventus Next Gen, in programma domenica 8 gennaio alle 14.30.

Mister Di Carlo ha già avuto modo di lavorare con la squadra prima della fine dell’anno solare, ma solo per due giorni e per tre allenamenti in tutto (doppio il 30, seduta singola il 31).

È stato soltanto un modo per rimettersi in moto dopo la pausa di una settimana.

Da oggi si comincia a fare sul serio con la settimana tipo che porta al secondo match del girone di ritorno.

Da valutare sono le condizioni di Ajeti, uscito acciaccato nella gara con la Triestina.

Si punta a recuperarlo, così come si punta a riavere Bassoli, assente in occasione delle ultime tre sfide del 2022. Uno dei due centrali difensivi comunque è atteso al recupero. Se nessuno dei due ce la dovesse fare, al fianco di Pirrello giocherà Bruscagin.

Assente certo, ad Alessandria, sarà Pinato, ai box per somma di ammonizioni. Ancora out invece Magnaghi.