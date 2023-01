Nuytinck saluta l’Udinese e va alla Sampdoria

È ai titoli di coda l’avventura di Bram Nuytinck con l’Udinese. Il difensore olandese, in scadenza di contratto a giugno, sta per firmare con la Sampdoria.

Arrivato in Friuli nell’estate del 2017, Nuytinck ha indossato in serie A la maglia bianconera 133 volte segnando 4 gol, il primo alla Spal quando in panchina c’era Delneri, l’ultimo la scorsa stagione al Sassuolo sotto la gestione Cioffi. Tornerà al Friuli da avversario già il prossimo 22 gennaio

Bram ha vissuto momenti alterni a Udine. Tudor non lo vedeva proprio, Gotti gli affidò le chiavi della difesa venendone ripagato con prestazioni di grande applicazione.

L’arrivo un anno fa di Pablo Marà lo ha fatto scivolare definitivamente in panchina e anche nel torneo in corso ha visto il campo solo in sei occasioni.

In occasione della gara casalinga con la Salernitana, a mercato estivo ancora aperto, l’olandese si era offerto al suo ex allenatore Nicola, ma la trattativa tra i club poi non aveva avuto seguito.

A proposito di Salernitana il club campano continua a cercare un esterno: piace Ehizibue, ma l’Udinese preferirebbe girare in amaranto Ebosele.

Intanto il prossimo avversario dell’Udinese, l’Empoli, ha chiuso con la Sampdoria per il ritorno in toscana dell’attaccante Francesco Caputo; percorso inverso, invece, per Lammers che quindi in blucerchiato troverà il suo connazionale Nuytinck.

Tornando all’Udinese, c’è anche il club bianconero in corsa per il giovane talento cileno classe 2004 Dario Osorio.

Attenzione, però, perchè Gino Pozzo in Friuli può tesserare un solo extracomunitario e siccome al momento non è ancora stato ufficializzato il tesseramento da parte del Watford di Martins, l’eventuale ingaggio del brasiliano con l’Udinese e poi il prestito a Londra, precluderebbe l’arrivo di Osorio.