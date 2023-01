Udinese, difficile che Deulofeu sia tra i titolari contro l’Empoli

Menù del 31 per il cenone in famiglia. Rigorosamente paella, cucinata dall’amico chef Ulises Fernandez Carusso, come testimonia la “storia” postata sul proprio profilo Instagram.

Menù del primo giorno del 2023, allenamento personalizzato, lontano da quel gruppo che ormai si appresta a definire i dettagli della ripresa del campionato, fissata per la sera di mercoledì contro l’Empoli, allo stadio Friuli. Ecco come sta Gerard Deulofeu.

Il morale sembra alto, nonostante sia all’inseguimento delle forma migliore, o meglio di quella confidenza con il campo che gli permetterebbe di affrontare di nuovo il campionato senza remore, dopo l’infortunio al ginocchio sinistro patito nell’ultima giornata prima della sosta (interminabile) riservata al Mondiale, allo stadio Maradona di Napoli, dove il numero 10 uscì in lacrime alla metà del primo tempo per colpa di un movimento sospetto, soprattutto per uno che ha avuto a che fare con una ricostruzione del legamento crociato, nel marzo 2020, prima di lasciare il Watford per approdare all’Udinese e vivere una stagione tormentata proprio per i postumi (15 partite perse per colpa di due stop) di un intervento al ginocchio destro che però l’ha rimesso a nuovo, come hanno poi confermato i gol a raffica della scorsa stagione e il ruolo di leader e uomo assist all’inizio di questa.

Tutto fino al problema accusato a Napoli all’articolazione della gamba sinistra, stavolta, un allarme che è rientrato per “penna” dello stesso “Geri” che, dopo gli accertamenti, scrisse sui social: «Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto.

Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione, ma non si tratta di niente di grave».

Da allora, riposo e una ripresa della preparazione a dicembre inoltrato per ritornare in campo prima possibile, tanto che lo stesso Andrea Sottil si sbilanciò in sede di pronostico sul recupero degli infortunati, ritenendo possibile un suo impiego almeno nell’ultimo test prima della ripresa, a Cremona, dove però Deulofeu non era neppure in panchina.

E visto che il lavoro personalizzato sta proseguendo anche adesso, è improbabile vederlo all’opera “full time” contro l’Empoli e di riflesso anche con la Juventus, considerando che il calendario sarà stretto, l’Udinese giocherà mercoledì e sabato.

Obiettivo Bologna? Una meta decisamente più alla portata, anche perché la forma no si può ritrovare nel giro di pochi giorni. Sottil dovrà puntare decisamente sulla coppia Beto-Success, consapevole che il nigeriano visto “in appoggio” contro Lecce e Cremonese non è di certo un ripiego. Anche con lui nel ruolo di seconda punta gli assist fioccano.

“Geri” si dovrà preoccupare solo di ritrovare la gamba e scacciare i fantasmi per tornare in campo prima possibile nella versione che sta suscitando l’interesse di più di qualche club, come confermano le voci sull’Aston Villa che rimbazano dalla ricca Premier.