Fatturato, plusvalenze costi: ecco i tre pilastri

Ad ogni bilancio il ritornello è sempre quello da parte del collegio sindacale che controlla i conti dell’Udinese calcio ed è presieduto da Maurizio Variola coadiuvato dai professionisti Andrea Bonfini e Stefano Chiarandini: il rispetto dei tre pilastri del progetto Udinese targato Pozzo.

I fatti lo dimostrano, specie in questi anni travagliati, se si vuole fare calcio in provincia e non finire in un bagno di sangue bisogna rispettare i tre punti cardinali. Il primo: conservazione o incremento del fatturato e riduzione del “rischio” agonistico.

Insomma, bisogna incrementare diritti televisivi e sponsorizzazioni per accrescere il valore del club, ma anche fare risultati onde evitare di rischiare troppo di scendere di categoria.

La retrocessione in serie B per una società come l’Udinese sarebbe un terremoto dal quale risulterebbe complicato rialzarsi, anche con il famoso “paracadute” della Lega. Le difficoltà di club blasonati come Parma e Cagliari a tornare nel calcio che conta devono essere un monito.

I 2,2 milioni arrivati dagli sponsor sono una cifra destinata ad aumentare. A questo proposito, salvo inversioni di marcia al momento non preventivabili, nel 2023 verrà allungata la ormai pluridecennale partnership con Dacia, mentre sono sempre elevati, proprio in ottica di migliorare la rosa con giovani talenti da far crescere, sbocciare in Friuli e poi rivendere, i costi che nel bilancio vengono definiti “tecnici”: più di 8 milioni.

Oltre a consulenze medico sanitarie per prima squadra e settore giovanile ci sono quelle sportive. Insomma, lo scouting costa, ma costano anche gli agenti per le trattative. Costi per i procuratori che nel bilancio sono bene isolati: 3,2 milioni di euro. Ecco il secondo pilastro, quello della gestione del patrimonio calciatori. Il terzo? I costi, da tenere sotto osservazione per non fare il passo più lungo della gamba.