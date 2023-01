Lo stadio rende 10 milioni l’anno e piace agli americani

Il nuovo Friuli ora rende davvero, nel prossimo documento contabile, se la tendenza d’inizio campionato sarà confermata, il gruzzoletto da biglietti e abbonamenti per il nuovo stadio raggiungerà la cifra di dieci milioni a campionato.

Per ora ci si fermerà qui perché pandemia ed evidenti difficoltà nell’avviare il progetto hanno fatto passare in secondo piano lo sviluppo della seconda parte del “Friuli 2.0”, quello con le attività ludiche e commerciali nella “pancia” dei distinti.

Anche perché la pandemia ha costretto il club a rivedere il piano di ammortamento dei lavori allo stadio in concessione da parte del Comune per 99 anni e quindi, di fatto, di proprietà del club dei Pozzo.

Il decreto agosto 2020 ha consentito di riformulare il valore dell’impianto, valutato ora 55 milioni di euro, e anche bloccare per due anni l’ammortamento dello stesso. Così, nei prossimi dieci anni, i restanti costi della ristrutturazioni verranno spalmati sostanzialmente nei prossimi 10 anni con la quota più alta piazzata negli esercizi contabili dal 2024 al 2030. Il calcolo è stato fatto stimando, al ribasso, quelle che potrebbero essere le presenze minime stagionali sotto l’arco dei Rizzi: 330 mila tifosi a stagione. Lo stadio di proprietà dunque rende, i conti dell’Udinese sono a posto e il 2023, se anche la squadra di Sottil continuerà fino a giugno nel suo bel campionato, potrebbe essere la stagione ideale per mettere sul mercato il club.

Fermi tutti, a quanto ci risulta, nessuna cessione in vista dell’intero pacchetto azionario da parte dei Pozzo, bensì l’apertura all’ingresso di quegli investitori americani che da mesi stanno trattando con la famiglia friulana del pallone per portare i loro capitali in un affare in abbinata con i cugini, ora di Serie B, del Watford.