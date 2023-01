Mercato, il Pordenone a caccia di un bomber. Butic ceduto alla Feralpisalò

Cercasi bomber, ma senza fretta. Si è aperto ufficialmente ieri il mercato di serie C, che si chiuderà il 31 gennaio. L’obiettivo del Pordenone è rinforzare il reparto offensivo, cercando di pescare un attaccante da doppia cifra.

Qualcuno in grado di integrarsi con le caratteristiche di Candellone e Dubickas, sinora preziosi nella scalata neroverde al terzo posto, rispettivamente con 5 e 4 reti, ma privi di quel letale fiuto del gol che potrebbe risultare decisivo nell’incerta volata promozione del girone A.

SENZA BOMBER

Non per niente lo stesso obiettivo dei neroverdi compare in bella evidenza nella lavagnetta mercato dell’attuale capolista Feralpisalò. Anche da quelle parti, infatti, non c’è al momento un bomber da trono dei marcatori: Guerra e Pittarello sono fermi a 4.

Un gol in meno del centrocampista neroverde Pinato. Ben 6 in meno del centravanti del Vicenza, Franco Ferrari, su cui poggiano molte delle ambizioni dei biancorossi, attualmente a un punto dalla vetta occupata dalla Feralpi, e con una sola lunghezza di vantaggio sulla formazione di Di Carlo.

RIVALE INATTESO

Mentre sul versante neroverde non trapelano ancora nomi, a Salò l’indiscrezione già circola e non può non fare scalpore in riva al Noncello: a un passo dal vestire la maglia dei lombardi, infatti, c’è Karlo Butic (classe 1998), attaccante legato al Pordenone da un contratto sino al 30 giugno 2024, ma attualmente in prestito al Cosenza in serie B.

Categoria in cui, si ricorderà, la punta croata ha militato proprio con la maglia neroverde, segnando oltretutto un gol nello “spareggio” salvezza vinto con il Cosenza il 10 maggio 2021. Paradosso vuole che ora proprio lui possa mettersi di mezzo tra il Pordenone e il tanto sognato ritorno in Cadetteria, andando a rinforzare una delle più serie pretendenti.

LAUREA E GOL

In attesa di scoprire le proprie carte, cosa che probabilmente avverrà nella parte finale di questa parentesi di mercato, in casa neroverde si punta forte su un attaccante già in casa e che sinora è stato frenato da infortuni e necessità di ambientamento, visto che è alla sua prima esperienza in serie C dopo diverse stagioni tra A e B. Si tratta del “dottor” Simone Palombi: eh sì, perché l’ex attaccante dell’Alessandria (dove si giocherà domenica la sfida con la Juventus Next Gen) è fresco di laurea in Economia e gestione delle imprese sportive.

Un giocatore dunque capace di progettare con lungimiranza il suo futuro e che ora aspetta di far vedere al popolo neroverde le sue reali qualità, per il momento solo intraviste, in particolare nel match con l’Albinoleffe di metà dicembre.

LA VOCE

Tornando al mercato, in queste ore al centro delle trattative è finito un altro giocatore di proprietà del Pordenone, il fantasista Amato Ciciretti (1993), che dall’Ascoli (in B) potrebbe passare, sempre in prestito, al Pescara (girone C di Lega Pro), di cui il Catanzaro sinora è padrone.