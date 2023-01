Si riparte con le finali di Coppa di Eccellenza e di Promozione

Anno nuovo, vita vecchia per le squadre dei campionati dilettantistici regionali che, in grande parte, sono tornate in campo già ieri sera per la ripresa degli allenamenti dopo la sosta nella settimana tra Natale e Capodanno. Pronte per ripartire in vista della seconda parte di stagione che assegnerà i tanto attesi verdetti.

WEEKEND DI COPPA

Saranno le finali di coppa Italia di Eccellenza e di Promozione ad aprire l’anno solare, con il prossimo fine settimana che manderà in scena gli atti finali delle due competizioni. Si parte sabato 7 gennaio con la finale della coppa Italia di Eccellenza che, sul campo di Tamai alle 15, metterà di fronte Brian Lignano e Chions, entrambe alla ricerca del loro secondo titolo nella manifestazione: il sodalizio lagunare si presenta da campione in carica e va alla ricerca del bis, la squadra pordenonese prova a mettere in bacheca un titolo già conquistato nella stagione 2013/14 superando in finale (2-1) il Kras.

La squadra che otterrà il trofeo avrà poi l’onere, a partire dal 15 febbraio, di rappresentare la regione nella fase nazionale che partirà con il triangolare triveneto: se da un lato il Trentino Alto Adige ha già designato nei trentini del Lavis la sua rappresentante, dall’altra in Veneto restano ancora da disputare le semifinali (Camisano-Spinea e Vigasio-Clivense) che condurranno alla finalissima del 4 febbraio.

Domenica 8 gennaio sarà invece la volta della finalissima della coppa Italia di Promozione con l’Ufm di Monfalcone che proverà a recitare il ruolo di profeta in patria nella gara in cui ospiterà, sul suo campo, la Sacilese.

Quest’ultima che, proprio come il Brian Lignano nella manifestazione di Eccellenza, si presenta all’appuntamento da detentrice del titolo conquistato nella scorsa stagione quando, sul campo di Premariacco, conquistò lo scettro superando di misura (1-0) l’Ol3.

Si concluderanno invece tra qualche mese le coppe regione di Prima e Seconda categoria giunte, rispettivamente, alle semifinali e ai quarti di finali.

In Prima categoria saranno Buiese-Roianese e Fiumicello-Costalunga le sfide di andata e ritorno (22 marzo e 12 aprile) che porteranno alla finale in data e sede da definire, mentre in Seconda categoria Bertiolo, La Fortezza, Liventina, Manzanese, Mossa, Sesto Bagnarola, Terzo e Turriaco compongono il tabellone (il 15 gennaio i quarti di finale) per la conquista del titolo.

RITORNO AL CAMPIONATO

Sarà anche in questo caso l’Eccellenza a fare da apripista alla ripartenza dei campionati, con il girone di ritorno del massimo campionato regionale che scatterà domenica 15 gennaio. In quella che sarà una tornata fatta di 19 gare comprensiva anche di tre turni infrasettimanali (1, 15 e 29 marzo). Domenica 22 gennaio sarà poi la volta della partenza dei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria, chiamate invece a disputare i canonici 15 turni prima dell’atto finale dei play-off e play-out che, al contrario, non sono previsti in Eccellenza.

Per tutte le categorie lo striscione del traguardo della stagione regolare è fissato alla data del 7 maggio, con i campionati che anticiperanno al sabato il turno pasquale (8 aprile) e si fermeranno domenica 23 aprile per la disputa del Torneo delle Regioni organizzato, quest’anno, dal Piemonte-Valle d’Aosta.