Udinese-Empoli giocata tra i pali: «Silvestri-Vicario è sfida alla pari»

Mercoledì sera al Friuli passerà anche per le mani di Marco Silvestri e Guglielmo Vicario il battesimo al 2023 per Udinese e Empoli, che tanto per restare in tema si sono davvero messe in buone mani scegliendo di affidarsi a due tra i migliori portieri della serie A.

Se ne sono accorti i tifosi dell’Udinese che hanno appena eletto Silvestri meritevole della Zebretta d’oro, il riconoscimento dei Club bianconeri per il miglior giocatore 2022, e anche gli addetti ai lavori stanno facendo fare incetta di premi al classe ’96 friulano Vicario, a cui oggi verrà consegnato anche il premio “Messaggero Veneto Sport 2022”.

Due estremi difensore di valore che abbiamo sottoposto all’attenzione di Alessandro Zampa, il decano dei preparatori dei portieri che nei suoi trascorsi udinesi ha letteralmente allevato Luigi Turci e Morgan De Sanctis, lavorando a fianco di tecnici come Alberto Zaccheroni, Luigi Del Neri, Luciano Spalletti e Francesco Guidolin.

GAVETTA

Nell’esaminarli, mettendoli in confronto indiretto, il maestro Zampa ha scelto di sottolineare un aspetto spesso trascurato, quella gavetta che conta eccome se si vuole arrivare in alto. «Silvestri ha avuto la fortuna di iniziare al Modena dove è stato allievo di Ermes Fulgoni, lo scopritore di Buffon, e già questa è una garanzia a cui poi si è abbinata la scalata verso la serie A, passata da Chievo, Reggiana, Padova, Cagliari, l’esperienza inglese a Leeds prima delle ottime annate a Verona.

Vicario è molto giovane – prosegue Zampa –, ma va ricordato che dopo avere fatto la scuola all’Udinese, il suo percorso è cominciato dal Fontanadredda e poi a Venezia dove ha trovato il bravo preparatore Massimo Lotti, che decise di mettere un po’ di massa sul suo tronco dalla sua struttura longilinea.

Era importante creare una buona tonicità muscolare negli arti superiori, e così è stato. I passaggi successivi a Perugia, Cagliari e Empoli sono stati importantissimi perché, al pari di Silvestri, il ragazzo ha fatto quella gavetta fondamentale in questo ruolo, come fecero i Toldo, i Taibi e lo stesso Gigi Turci».

PUNTI DI FORZA

La premessa porta dritti al focus sull’analisi tecnica che incuriosisce e con cui Zampa spiega perché gli estremi difensori di Udinese e Empoli sono tra i portieri più affidabili in Serie A. «Silvestri rientra nei normolinei, con buona reattività ed esplosività. Difende bene la porta e a Verona fece il salto di qualità esprimendo grandi qualità anche nelle parate ravvicinate con le mani e nell’attacco della palla. A mio avviso la sua qualità migliore è la grande affidabilità che gli vale un 6.5 di voto costante.

Vicario è un longilineo, il che per un portiere porta a una difficoltà, l’andare a terra nel minor tempo possibile. È un aspetto su cui il ragazzo sta lavorando molto con il suo allenatore Vincenzo Sicignano, premiato come miglior preparatore dello scorso anno, e sul quale è notevolmente migliorato». Poi Zampa pone l’accento su altre doti del portiere udinese in forza all’Empoli, e meno visibili all’occhio dei meno tecnici. «La tattica individuale è migliorata.

Anni fa era più sbarazzino, ora invece corre meno per la porta perché assume una posizione corretta rispetto alla posizione del pallone, anche se va ricordato che la posizione dipende anche da come gioca il reparto difensivo. Vicario ha pure una buona attitudine a parare i rigori, ma soprattutto ha una personalità che può portarlo in alto perché ciò che davvero conta, a parità di capacità fisica e lettura delle traiettorie, è la personalità».

MIGLIORIE E PROSPETTIVE

Eccoci all’amaro, che tuttavia va interpretato come una critica costruttiva. «Ultimamente vedo delle scelte diverse in Silvestri, che attacca meno lo spazio e spesso si affida alle parate di piede là dove potrebbe andare con le mani. Alcuni gol presi a mezz’altezza non sono da lui e lo vedo attaccare meno il pallone in area piccola.

Vicario? Non tornare a essere spericolato e deve curare la tecnica con i piedi. Tuttavia, va anche detto che il portiere deve essere coinvolto nel lavoro di squadra, attraverso un lavoro specifico sui tempi di gioco e il possesso palla».