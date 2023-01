Vicario è lo sportivo dell’anno: il trofeo del Messaggero Veneto per il portiere dell’Empoli

Ogni promessa è debito e così a Là di Moret a Udine , sede del ritiro dell’Empoli, che oggi affronta l’Udinese al Friuli, siamo andati a consegnare il premio “Messaggero Veneto Sport 2022” a Guglielmo Vicario, il portiere della squadra toscana.

Vicario è lo sportivo dell'anno: ecco la consegna del premio del Mv

Se l’ufficio stampa del club del presidente Corsi ci ha aperto la porta del ritiro (grazie davvero) Guglielmo la sua porta oggi al Friuli proverà a blindarla.

Intanto, ha aperto il suo cuore ringraziando la redazione del Messaggero Veneto che ha scelto di votarlo come sportivo dell’anno appena mandato agli annali consentendogli così di vincere il duello con un’icona dello sport regionale come Giada Rossi, la campionessa mondiale di tennistavolo paralimpico.

«È una grandissima emozione ricevere un premio nella mia terra, sono felice di essere entrato nel 2022 friulano sperando di essere solo all’inizio di un percorso», ha detto il portierone 26enne che ha iniziato la sua carriera dal Bearzi poi è passato al Donatello, all’Udinese e anche ai dilettanti del Fontanafredda prima di planare tra i professionisti al Venezia e poi sfornare prestazioni di rilievo a Empoli tanto da essere convocato in Nazionale. Se il cuore resta in Friuli, la testa è concentrata sul futuro. Con umiltà e fatica. «Il percorso è lungo, tortuoso, affascinante e divertente e me lo godo appieno», ha detto coccolato a vista dai genitori Michele e Monica arrivati per salutarlo. A Vicario il premio MvSport, a Marco Silvestri portiere dell’Udinese, l’altro storico riconoscimento organizzato dal 2003 dal nostro giornale assieme all’Associazione Udinese club, la “Zebretta d’oro”. Al Friuli, dunque, stasera sarà sfida tra premiati. «Con Marco ci conosciamo è già qualche anno che ci affrontiamo sui campi prima di B e poi di A: c’è rispetto e stima reciproca», spiega Guglielmo. Che vola tra i pali ed anche con le parole.