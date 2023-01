Gesteco, una vittoria di platino sulle ali di Dell’Agnello e Clarke

Chi ben comincia… è a metà salvezza. Inizia al meglio il 2023 griffato Gesteco: con la vittoria delle Eagles su Mantova nel primo incontro del nuovo anno. Di fronte al pubblico amico, i ragazzi di coach Pillastrini si impongono senza patemi, costruendo il proprio successo sin dai primi minuti di gara, complici gli exploit di Clarke, autore di 18 punti, – uscito però malconcio dal match nel terzo quarto, probabile contrattura – e Dell’Agnello (16).

Con Nikolic fuori dai giochi a causa di un attacco influenzale, è proprio l’ex Bergamo, in avvio, a prendersi carico del peso avversario sotto le plance. In difesa, ovvio. Ma perché no, pure in attacco. Lì dove, nel primo quarto, il numero 77 imperversa menando fendenti, pungendo di fioretto. Un semi-gancio ed è 9-5, un altro e le Eagles volano sul +6 al 5’. Dietro, l’ala figlia d’arte regge e riesce pure a prendersi uno sfondamento. Cambio di fronte e Pepper fattura.

Con lui, poco dopo, il solito dell’Agnello, implacabile. Si lotta nel pitturato, il traffico è intenso. La Ueb dunque batte cassa anche dai 6,75 con Clarke, per il 20-7. Miles pian piano accorcia (22-14); Mouaha quindi gli ruba la sfera e rimette le cose a posto, sulla sirena del 10’: 26-14.

La densità degli ospiti in area, sul fronte opposto, inizia però a farsi sentire. Battistini, dalla panchina, carbura a fatica, mentre Janelidze, per Mantova, è già in palla. E apre un parziale poi certificato dalla bomba di Miles, valida per il 29-27 del 15’. In apnea, Cividale si affida al suo pistolero. Quello cercato, voluto, inserito nei meccanismi ducali nel corso delle ultime settimane: Clarke spara, tripla con fallo, 35-27.

Ma non è che l’inizio. Azione successiva, sfera allo statunitense: se lo sente, gli scorre nelle vene quel tiro. Lo prova, dal palleggio: +3. Di nuovo lui: penetrazione e 40-27. Ma ehi, c’è anche Rota. Col nuovo taglio di capelli, lo si nota un pochino meno.

Ma, a differenza del buon Sansone, il play ha soltanto perso qualche ciocca, non certo il suo talento. Che include una difesa asfissiante: scippando il pallone a Miles, allora, il “mago” di Portogruaro serve a Miani la biglia del +15. C’è la pausa lunga. Break da cui Clarke esce caldissimo, estraendo un’altra bomba, in scioltezza (49-31).

Miani allunga per il ventello, Dell’Agnello fa +23. Ma è ancora lunga la serata in via Perusini. Un ispirato Veronesi punge dal perimetro, in ben due occasioni. Il margine fra le due squadre si riduce, Clarke è costretto a uscire. Miles dalla lunetta fa -12, Rota gli risponde coi liberi del 61-47. Si arriva al quarto parziale: si rivede Clarke in panchina. In campo, il connazionale Pepper gioca col piede perno: 63-47.

Miles dall’angolo fallisce la tripla della speranza, il suo errore specchio della serataccia vissuta dallo statunitense; dalla medesima distanza, invece, Battistini colpisce. Una volta, due. Riprendono quota le Eagles (71-51), volano alto. Troppo per gli Stings. Che vedono Rota e compagni, infine, ribaltare per eccesso il -5 dell’andata. —

