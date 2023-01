L’Apu 2.0 riparte con il piede giusto: espugnata San Severo

Due punti, una vittoria, quella che ci voleva, con un finale in crescendo e prove di ripartenza. Udine, alla prima di coach Finetti da capo allenatore dopo l’esonero di Boniciolli, vince a San Severo 69-61. Lo fa soffrendo, come è normale per una squadra in ricostruzione, vedendo le streghe ma tirando fuori gli artigli nel finale con buone notizie da Gentile, Monaldi, soprattutto Gaspardo, i due americani e dallo spirito di squadra. Con un coach in panchina di 27 anni la cosa più importante.

Monaldi, Briscoe, Gentile, Esposito e Cusin è il primo quintetto scelto “in autonomia” dal promosso coach Finetti. L’Old Wild West pare diversa dagli ultimi primi quarti: difesa, grinta, più ordine con Monaldi, e velocità. Gentile segna grazie a un evidente vantaggio fisico su qualsiasi avversario gli si pari davanti.

Per metà quarto la squadra friulana gioca con ordine, poi a salire di colpi sono i pugliesi che hanno, e lo si sa dall’altro campionato e dalla Supercoppa, le armi giuste per fare paura ad Antonutti e compagni. San Severo mette sul piatto la maggiore organizzazione e l’intensità:18-17 a fine primo quarto con Gaspardo che però entra è da un paio di bei segnali.

Mancano ancora i meccanismi di squadra all’Apu 2.0 dopo la rivoluzione di Capodanno, ma dopo un periodo di sbandamento a cavallo tra i due quarti, con Gentile di nuovo in campo il pallino torna in mano ai friulani. Sì, con Gentile è un bell’andare. Crea canestri dal nulla, fa assist a raffica. Sarà al 50 per cento della condizione, a spanne, ma già così per quel che regge.

L’intesa con Briscoe sarebbe perfetta se non fosse per le troppe palle perse dall’americano. Già le palle perse: 13 in un tempo per i ragazzi di Finetti che su questo fronte è in pericolosa continuità con il suo predecessore in panchina.

Intervallo lungo: 31-26, con Udine che da sotto si fa sentire e beneficia delle scarse percentuali da fuori dei pugliesi. Che quando aggiustano la mira rimettono il naso avanti. Non è solo una partita questa, l’impressione sia un altro crocevia della stagione Apu. Martella da tre San Severo con Tortù, appena tornato con i gialloneri e subito on fire e Fabi.

È il momento più duro della partita di Udine, che prova a riorganizzarsi ma lo deve fare contro un avversario bene organizzato. La cosa peggiore. Il manipolo di tifosi del Settore D arrivato dal Friuli trema. Sherrill e poi Briscoe 826 punti alla fine) ruggiscono, Monaldi comincia a ingranare. Un “palo” da tre dall’angolo di Antonutti è meno confortante del 50-49 con cui i ragazzi del West guidano a 10’ dalla fine.

Si riparte. In trincea. Eccocinque punti di Isaiah e una stoppata siderale di Gaspardo, ma San Severo non molla di un centimetro. Finetti cavalca Monaldi e Gentile, eppure Daniels da sotto ruggisce. Si va punto a punto.

La posta in palio è pesantissima. Però l’Apu difende e bene, come ai vecchi tempi. Pellegrino si divora un canestro, Gentile invece ne fa uno da campione, poi Monaldi, dopo aver litigato col canestro per tutta la partita, piazza una tripla mortifera, dopo averne sbagliata una, per il 65-58 a 2’25”.

È il canestro della partita, perché l’Apu tiene strette le mani sul manubrio di una vittoria pesantissima. Molto più di quanto dica il punteggio finale e l’avversario battuto. —

