Lo Zoncolan ha le sue regine: in pista arrivano le gigantiste azzurre Federica Brignone e Marta Bassino

Lo Zoncolan e Sutrio hanno le loro ospiti d’onore. Per tre giorni (più uno a sorpresa), le gigantiste azzurre Federica Brignone e Marta Bassino attualmente leader in classifica generale di specialità, si stanno allenando sulla pista1 del Kaiser in vista delle prossime gare nella vicina Slovenia, a Kranjska Gora.

Le abbiamo incontrate da Alvise a Sutrio, uno dei ristori ormai consueti dei big della neve che frequentano la Carnia.

Sensazioni di questo ritiro?

«Le temperature sono alte rispetto all’attesa stagionale – risponde Brignone con il suo consueto sorriso – ma per noi che arriviamo dall’est Italia, sono comunque condizioni allenanti».

Kranjska Gora?

«Diciamo che le condizioni dello Zoncolan sono perfette per anticipare la gara in Slovenia – il commento di Bassino -, perciò arriveremo là già predisposte a quel tipo di gara».

Zoncolan e Sutrio. Vi trovate bene?

«La cosa bella è che qui ci lasciano sempre il nostro spazio e preparano alla perfezione le piste – l’impressione delle due – , super accoglienza e trattamento d’eccellenza. Il risultato è comunque un ottimo allenamento ogni volta».

Scelta tattica insomma?

«Per me e Marta per venire qua sono più di 650 Km da casa – ancora Brignone- e ci sono stata prima dei Mondiali 2011 portando poi a casa ottimi risultati. É un compromesso che ci prepara bene alle tappe austriache e slovene, perciò continuiamo a scegliere lo Zoncolan».

Buona fortuna per le fatiche che verranno.

«Grazie a voi – sorridono le camoionesse – e grazie Friûl».

L’appuntamento di apertura del 2023 partirà già oggi a Zagabria dove sono in programma gli slalom maschile e femminile. Per le donne è in calendario l’appuntamento sulla stessa pista e nella stessa specialità anche domani. Nella vicina Kranjska Gora, a due passi dal confine, sabato e domenica, con la sciata del venerdì saltata, si disputeranno due giganti femminili, lo slalom e il gigante maschile. Attualmente Bassino comanda in classifica generale con 300 punti, seguita da Shiffrin (260) e Lara Gut-Behrami (252). Brignone quinta con 174. La Slovenia è per le nostre stelle occasione di conferma.