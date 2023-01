Old Wild West in Puglia, la “vera” prima di Finetti: «Riscatto e desiderio»

Il nuovo corso dell’Apu inizia oggi da San Severo e ha l’accento toscano del 27enne Carlo Finetti, erede di Matteo Boniciolli sulla panchina bianconera. Archiviato definitivamente un dicembre nerissimo (due sole vittorie in sei partite), si ricomincia con un profilo basso e tanta voglia di cambiare l’inerzia negativa.

LA CARICA DI PEDONE

A dare il buongiorno alla squadra, ieri mattina al Carnera, è stato il presidente bianconero, appena rientrato dalle vacanze. Strette di mano e pacche sulle spalle sotto un cielo grigio prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto di Venezia: con un cambio di programma last minute la società ha deciso di raggiungere la Puglia con un volo su Bari e non con un lungo ed estenuante viaggio in pullman. La lunga traversata dello Stivale è rimandata per il viaggio di rientro di questa notte, subito dopo la partita: otto ore abbondanti di autostrada per Antonutti e soci.

REAZIONE

Il miglior modo per iniziare questo nuovo corso sarebbe ritrovare una vittoria in trasferta che manca dal 27 ottobre, quando l’Apu passò a Ravenna. Servirà innanzitutto un approccio più feroce alla gara, rivedere nei giocatori i famosi “occhi della tigre” sarebbe il primo passo per uscire dalla crisi.

SPOGLIATOIO

Dopo due anni e mezzo trascorsi a presentare le partite da vice, Carlo Finetti stavolta introduce il match con il ruolo di allenatore capo interrompendo il silenzio stampa. «Le parole d’ordine di questo incontro saranno riscatto e desiderio. Vogliamo tornare a giocare come sappiamo di poter fare. Di fronte troveremo una squadra che riesce a esprimere una pallacanestro aggressiva su entrambe le metà campo, grazie anche all’apporto del suo pubblico, sempre molto caloroso».

TURNOVER

Fra i temi d’interesse c’è il debutto in bianconero, con la divisa numero 30, di Diego Monaldi. Il suo innesto, dopo quello di Gentile, ripropone il problema della scelta del giocatore da mandare in tribuna. Oggi potrebbe toccare a uno fra Nobile e Antonutti: più il primo che il secondo. L’alternativa è che a restare fuori dal referto sia un lungo, quindi Pellegrino o Cusin. Partita in diretta streaming su LnpPass per gli abbonati al servizio.