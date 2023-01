Alla Vittozzi sono fatali gli errori di mira: in classifica generale scivola al 5º posto

Inizio anno critico per Lisa Vittozzi, ieri 65ª nella 7.5 Km sprint di Pokljuka, Slovenia, quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon.

La carabiniera friulana che partiva prima, ha commesso quattro errori nel poligono a terra e due in piedi, compromettendo da subito l’esito della gara.

È la sua peggior prestazione di quest’anno, considerando che da novembre 2022, aveva portato a casa quattro podi di cui tre individuali.

Nella prova di Pokljuka vince un’ottima E. Oeberg che fa due zeri e chiude a 20’52”2. Seconda e anche lei perfetta nei tiri, la leader di classifica generale Simon dietro di soli 6”9. Terza a 18”7 dalla vetta Doro Wierer che si prende il suo secondo podio stagionale, pure lei impeccabile nei poligoni.

Vittozzi che chiude a 2’43” da Oeberg, nella sciata è risultata comunque ottava nel complessivo, nonostante i 6 giri di penalità, 4 guadagnati nel disastroso primo poligono dove ha commesso in assoluto il maggior numero di errori tra le 95 concorrenti in gara. Il danno e la beffa.

Lisa scivola giù in un batter d’occhio dal terzo gradino della classifica generale che la vede ora quinta, ferma a 373 punti. Il terzo posto della sappadina se lo prende Hermann-Wick con 396 punti. Seconda E. Oeberg a 485 e ancora in cima Simon a 546. Vittozzi esce anche dalla classifica delle migliori dieci tiratrici in World Cup di quest’anno. Tutto in una sola maledetta gara in cui qualcosa sembra davvero essere partito storto.

«Questo è il biathlon – ha commentato l’allenatore Mirco Romanin –. Capita una prova di profilo basso, ma fin ora siamo andati bene e si continua su quella strada, con fiducia e determinazione». Sappiamo che la 27 friulana oltre ad essere imprevedibile, ha le spalle forti.

«Deve solo ritrovare le sensazioni giuste», conclude Romanin». Il posizionamento di ieri esclude Lisa dall’inseguimento di sabato che permetteva l’accesso alle prime 50 classificate della sprint.

Nelle staffette miste del fine settimana, Lisa potrà testarsi nel gioco di squadra, ma a questo punto il discorso individuali trasla alle prossime gare, fissate dall’11 al 15 gennaio a Ruhpolding, Germania, dove la sappadina avrà modo di rifarsi e cercare un auspicato ritorno “verticale”.

