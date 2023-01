Delser, inizio d’anno con sfide d’alta quota: “Ci siamo meritati queste emozioni”

L’avvio di 2023 propone alla Delser due tappe in salita nel suo percorso in campionato. Domani alle 19 al Benedetti arriva la capolista Castelnuovo Scrivia, sette giorni più tardi trasferta a Milano contro il Sanga appaiato alle friulane al secondo posto.

Stiamo parlando di tre squadre che nel girone d’andata, finora, hanno fatto corsa a sé, non lasciando neanche un punto contro le altre undici squadre del girone Nord.

Le Women Apu si presentano all’appuntamento con una striscia aperta di undici vittorie consecutive, ma è chiaro che per battere la prima della classe servirà una partita perfetta.

Il coach bianconero Massimo Riga fotografa così il momento in casa friulana.

«Durante la sosta natalizia abbiamo fatto un bel lavoro, arriviamo al big match con la convinzione di essere in ottima condizione di forma per il test più importante della stagione. Castelnuovo Scrivia è squadra costruita per andare in A1, non nasconde le proprie ambizioni: basti pensare che la sua proprietà è la stessa di Tortona in A1 maschile.

Hanno due giocatori di categoria superiore in ogni ruolo e un coach esperto e titolato, ma noi siamo consapevoli del nostro valore e vogliamo confrontarci con un’avversaria di questa caratura. Sono convinto che possiamo metterle in difficoltà».

Nonostante la sfida di cartello, alla Delser si vive il momento con grande tranquillità, senza la pressione del dover vincere a tutti i costi.

«Ci stiamo preparando in totale serenità – sottolinea Riga – anche se giochiamo in casa e con undici vittorie di fila alle spalle. Sappiamo che ci aspettano due esami molto importanti, ma noi ci siamo guadagnati il rispetto di tutti con il grande lavoro svolto nei primi quattro mesi. Le nostre avversarie sanno che per batterci serve una grande prestazione.

Gli obiettivi? Non sono cambiati, siamo già qualificati per la Coppa Italia, in campionato puntiamo a dare continuità al nostro rendimento. Senza fare paragoni con l’anno scorso, ciò che conta è continuare a migliorare come squadra».

Per il big match di domani il tecnico romano non potrà avere a disposizione la capitana Eva Da Pozzo, ancora ai box per la frattura allo zigomo sinistro.

La giocatrice udinese è ancora in fase di convalescenza dopo l’operazione, sebbene abbia ripreso con cautela a lavorare in palestra ci vorrà ancora del tempo per un rientro a tempo pieno con le proprie compagne.

La partita contro Castelnuovo Scrivia verrà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Libertas Basket Udine, aggiornamenti play-by-play sul sito della Lega Basket Femminile e sul profilo Instagram delle Women Apu.