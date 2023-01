Nuovi tecnici su 13 panchine, rosa rivoluzionata al Cedarchis

Saranno 37 le formazioni al via (se non ci saranno inattese defezioni) del Carnico 2023 con la Prima e Seconda categoria a 12 squadre e la Terza a 13.

Quasi al completo l’elenco degli allenatori con al momento le incertezze sulle panchine di Verzegnis, Edera ed Audax mentre sono 13 le squadre che hanno deciso di cambiare mister. In Prima Andrea De Franceschi (Arta Terme), Franco Romano (Illegiana), Maurizio Talotti(Mobilieri); in Seconda Francesco Nodale (Cercivento), Carlo De Luisa (La Delizia), Angelo Spiluttini (Lauco), Max Brovedani (Lauco), Luca Craighero (Ravascletto), Gianluca Mascia (Tarvisio); in Terza Massimo Cescutti (Ampezzo), Almir Dzananovic (FusCa), Fabio Misson (Moggese) e Giovanni Micelli (Val Resia).

Per quanto riguarda il mercato consistente la campagna acquisti del Cedarchis con gli arrivi dal Tolmezzo del difensore Giovanni Treleani e il centrocampista Matteo Zancanaro, gli svincolati Nicola Serini (esterno destro) e la punta Samuel Micelli dai Mobilieri, il centrale Alessandro Tassotti dalla Folgore, il portiere Simone Crucil dal Gonars e l’incontrista Micael Della Pietra dall’ Arteniese.

Le risposte dei campioni del Cavazzo con l’attaccante Thomas Spilotti (ex Cercivento), i centrali Denis Gallizia (ex Viola), Damiano Aste (ex Gemonese) e il portiere ex Colloredo di Monte Albano Alessandro Tion; la punta Mirco Burba ha deciso di rientrare ad Ampezzo mentre l’accoppiata Stefano Coradazzi-Angelo Dionisio si è convinta a sposare il campionato amatoriale.

Il Villa al momento ha prelevato dai Mobilieri l’attaccante Matteo Del Linz, ma il presidente Enzo Dorigo per degnamente festeggiare il centenario di fondazione della squadra arancione è fermamente deciso di mettere a disposizione del riconfermato mister Adriano Ortobelli una squadra in grado di competere con i pluricampioni del Cavazzo allungando la rosa.

Rivoluzione in casa Mobilieri con la società dei “maggiolini” decisa nel ringiovanire la squadra dando il via libera a più di qualche senatore e virare verso la valorizzazione del proprio settore giovanile ed in tale prospettiva sono stati richiamati alla casa madre il difensore Alex Marsilio, i centrali Yannik Nodale, Gabriele Straulino e Davide Vidotti.