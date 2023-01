C’è la vecchia signora, Sottil mette tutti in guardia: «Le motivazioni con la Juve vengono da sole, servirà più concentrazione»

UDINE. Se è vero che certe partitissime si preparano da sole, a livello di motivazioni, è altrettanto vero che per riuscire a portarle a casa servono nervi saldi e tanta, tantissima attenzione.

Ecco, ascoltando le parole di Andrea Sottil in sede di presentazione alla sfida con la Juventus di oggi (sabato 7 gennaio) alle 18, il tecnico dell’Udinese ha insistito particolarmente sulla concentrazione, indicando che potrebbe essere proprio questo fattore mentale il passepartout per riuscire a dare una forma compiuta alla Zebretta, apparsa sì con buona gamba alla ripresa con l’Empoli, ma ancora poco decisa a calarsi mentalmente in partita fin dall’avvio.

Martello

«Quando giochi a Torino contro la Juventus non hai bisogno di tante motivazioni. Sono sicuro che i ragazzi saranno al top, ma dobbiamo entrare in campo molto più concentrati del solito e della Juventus stessa», ha infatti ammesso il tecnico all’inizio della conferenza stampa rilasciata al canale ufficiale della società. «Abbiamo dimostrato di creare tanto, potenzialmente a livello offensivo facciamo male a tutte le squadre, dobbiamo essere più concentrati nella fase difensiva, dagli attaccanti ai difensori».

Va da sé che la cattiveria agonistica e la giusta tensione possano fare la differenza anche sotto porta in entrambe le aree, là dove i bianconeri hanno peccato con l’Empoli sia nel gol incassato a freddo dopo tre minuti e sia a tu per tu con Guglielmo Vicario, con quelle 18 conclusioni, sulle 21 complessive, terminate a lato.

Un dato sul quale Sottil si era già rammaricato mercoledì, tornandoci anche ieri: «Riguardo alla poca precisione sui tiri in porta nella scorsa partita. Credo che nessun calciatore vada a calciare in porta senza cattiveria a questo livello. Quello su cui lavoro io è insistere sull’aspetto della convinzione, a livello mentale, e poi con le esercitazione e la ripetitività del gesto tecnico. Sono professionisti e sanno benissimo che con le qualità che hanno sono percentuali che vanno alzate in termini di precisione e lucidità. Non c’è una ricetta precisa, ma un lavoro sul campo e un concetto mentale».

Valutazioni

Mira che sarà affidata ai soliti noti fin qui impiegati nelle amichevoli e mercoledì, e che non sarà materia d’esame per Gerard Deulofeu, il cui rientro in squadra è stato rimandato. Il catalano, infatti, è stato valutato anche ieri e poi, di concerto col giocatore, è stata presa la decisione qui esposta da Sottil. «Deulofeu sta terminando l’ultimo step per poi rientrare definitivamente in gruppo. A Torino non sarà sicuramente della partita».

Un’assenza pesante che fa il paio con la valutazione e la gestione di altri giocatori che all’occhio clinico del tecnico non sono completamente a posto: «La squadra sta tendenzialmente bene, ma ci sono dei calciatori che hanno avuto infortuni muscolari importanti e sono stati gestiti, in accordo con lo staff di cui ho totale fiducia, in una maniera peculiare e precisa per portarli all’inizio di questa seconda parte di campionato in una condizione vicina al top. Qualche giocatore di questi, come Udogie ad esempio, bisogna gestirlo come minutaggio e devo farlo pur considerando la partita stessa e il suo sviluppo, proprio come fatto contro l’Empoli. Sono concentrato sul mio lavoro, non sono impazzito, sono una persona responsabile e devo salvaguardare i miei ragazzi. Per questo ho effettuato quelle scelte con l’Empoli e ho effettuato quei cambi di cui si è parlato».

Fiducia

Nella disamina dell’allenatore ieri non è mancato l’osservatorio sulla Juventus del collega («Allegri è sempre stato un allenatore molto pratico che fa della fase difensiva la sua solidità») e nemmeno il voto di fiducia espresso a chi sta cercando di scalare le gerarchie per meritarsi spazio e fiducia, come quel Festy Ebosele che stasera potrebbe rientrare nelle rotazioni sulle fasce. «È un ragazzo del 2002 che è migliorato tantissimo dal ritiro, con capacità di accelerazioni impressionanti e un cambio di passo devastante. Ha dovuto fare un percorso di adattamento fisico e tecnico-tattico. Ora ha dimostrato di essere pronto, soprattutto sulla fascia destra, in cui si trova meglio. Siamo molto contenti di lui ed è sicuramente un’arma in più per noi». —

