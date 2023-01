Coppa Italia di Eccellenza, seconda vittoria di fila per il Brian Lignano

Anche tra i dilettanti i calci piazzati possono fare la differenza. Due colpi di testa, uno di Codromaz e l’altro di De Cecco, nati da situazioni di palla inattiva, hanno regalato al Brian Lignano la sua seconda coppa Italia di Eccellenza di fila.

Sul campo di Tamai, di fronte a 1.400 spettatori, la squadra friulana ha battuto il Chions per 2-1, conquistando il bis grazie a cui entra nella storia del calcio regionale.

Solo al San Luigi, tra il 2018 e il 2019, era riuscito la doppietta. Rispetto alla precedente edizione, vinta con la Pro Gorizia, ai gialloblù sono serviti due tempi supplementari per avere la meglio sull’avversario, bravo a rientrare in partita dopo essere andato sotto dopo 2’.

Non ha vinto la formazione più forte, neppure quella che ha espresso il miglior gioco, ma quella capace di portare dalla sua gli episodi più importanti e più solida.

Migliore in campo, a proposito, il portiere Daniele Peressini, che proprio a Tamai, con la maglie delle furie rosse, ha vissuto in serie D le sue stagioni più belle. L’estremo difensore ha compiuto almeno cinque parate, fondamentali e difficili dal punto di vista tecnico. Chapeau.

Così, se si tiene conto che a segnare i due gol sono stati i due difensori centrali, si può dire che il successo del Brian fonda le sue basi sulla fase difensiva, su cui si è vista la mano del suo allenatore, Alessandro Moras.

Per lui un successo ottenuto in casa – vive a Gradisca d’Isonzo, ma è cresciuto a Porcia – e soprattutto storico: è la sua seconda coppa di fila ma soprattutto la quinta coppa in assoluto, visto che ne ha conquistate tre da calciatore tra il 1998 e il 2003 con la Sacilese.

È l’unico che può vantare numeri del genere in regione. Si vede che i buoni maestri che ha avuto, tra cui il compianto Giuliano Zoratti, gli hanno insegnato tanto. Ora la fase interregionale, che inizierà a febbraio con le vincente della coppa del Trentino Alto-Adige (il Lavis) e il Veneto (ancora da decretare). Testa al campionato, ovviamente, visto che la vetta è a sei punti, ma è giusto pensare anche agli step successivi di questa competizione.

Grosso rammarico invece per il Chions, che ha pagato a caro prezzo le disattenzioni su palla inattiva. Peccato, perché dal punto di vista della qualità e della proposta di gioco avrebbe meritato di più.

È mancata la stoccata vincente: Peressini è stato insuperabile, Corvaglia e Bolgan hanno colpito una traveersa a testa, quindi Valenta non ha fatto magie, se si esclude quella con cui si è procurato il rigore poi trasformato da De Anna.

Anche il Brian però ha avuto le sue occasioni, e il Chions è stato salvato da Tosoni, altro grande protagonista della partita, capace di dire “no” anche quando la sua squadra è rimasta in dieci nell’ultimo dei due tempi supplementari dopo l’espulsione di Boskovic.

È finita così con il Brian in festa, ancora una volta, che ha esultato anche per il secondo successo stagionale sul Chions. Anche in campionato era finita 2-1 e a decidere era stata una doppietta di Alessio. Il risultato è tornato. E ha portato a Lignano e a Precenicco un’altra coppa.