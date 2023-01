Il ruggito del Carnera: con il 79,8% di riempimento è il primo palazzetto in serie A2

UDINE. Il palasport Carnera può bastare per la serie A2, ma per le ambizioni di serie A dell’Apu Old Wild West è troppo piccolo.

È quanto emerge dal report della Lega Nazionale Pallacanestro sulle presenze negli impianti al termine del girone d’andata del campionato. Ed è un assist per il progetto “PalaCarnera 4.0” presentato lo scorso dicembre e che prevede l’ampliamento dell’impianto dei Rizzi fino ad arrivare a circa 7 mila persone di capienza.

Le cifre

Anche quest’anno l’Apu si piazza in cima alla graduatoria per percentuale di riempimento del proprio palasport sulla base dei dati Siae, toccando il 79.8% della capienza dichiarata, che per il Carnera è di 3.492 posti. Seguono Rimini (79.2%), Fortitudo Bologna (76%) e Cividale (65.1%), realtà virtuose in un contesto generale poco felice, dato che la media per la A2 è del 39,6% di riempimento degli impianti. Per quanto riguarda la media spettatori a partita, comanda la Fortitudo con 4.238 presenze, seguita da Udine (2.787) e Forlì (2.396).

Incassi

I numeri del botteghino danno un po’ d’ossigeno all’indebitata Fortitudo, che ha superato 4 volte le 4 mila e incassa di media 68.157 euro a partita. Ben più del doppio delle altre, dato che al secondo posto c’è Rimini (24.089 euro a partita), quindi Forlì (23.733) e Udine (17.874).

Matricola ok

Sorride anche la Gesteco Cividale: con 1.803 spettatori di media si piazza al sesto posto di tutta la serie A2 ed è la più seguita fra le neopromosse. Si fregano le mani anche i cassieri delle Eagles, perché con 13.390 euro di incasso a partita si collocano sopra la media di 10.844 euro nell’intera categoria. —

