Quanto servirebbe un vice Deulofeu

Era, purtroppo, scritto che sarebbe andata a finire così. È inutile che si dica «e mah mancavano solo 5 minuti» oppure «il pareggio sarebbe stato meritato».

Tutto verissimo, il pareggio sarebbe stato strameritato dagli uomini di Sottil. Ma con le squadre blasonate è così: se giochi una partita, egregia, come quella che ha giocato l’Udinese, nello stadio che si è commosso per Luca Vialli, devi segnare un gol almeno.

Con la Juve “allegriana” di questi tempi, con un occhio ai tribunali per i bilanci aggiustati e le altre probabili malefatte ma uno ben saldo a campo e classifica, se non fai un gol rischi grosso.

Perché Allegri la sua squadra, dopo una partenza disastrosa e la cacciata dalla Champions, l’ha ricostruita partendo dalla difesa. Tanto poi un golletto lo fai, intanto basta non prenderlo.

E il golletto Chiesa l’ha propiziato, perché è un gran giocatore e si è buttato in un varco lasciato dalla retroguardia bianconera fino a quel momento impeccabile. Ma, cari innamorati della Zebretta, la sua partita l’Udinese l’ha persa quando in campo non è andato un giocatore come Deulofeu, l’unico in grado là davanti di produrre gol e una cosa che nel calcio è fondamentale, specie se sei una squadra di media classifica che vuole fare punti al cospetto di una grande: creare pericolosità.

Beto e Success, generosi, non lo fanno. Oppure, se lo fanno, non hanno lucidità, talento, chiamatelo voi come volete, idoneo per farlo il gol. Insomma, dalla cintola in giù gli uomini di Sottil hanno fatto una gran partita, proponendo gioco e difendendosi in modo ordinato, senza amnesie, salvo quell’unica nel finale in cui forse ha giocato contro i bianconeri un po’ di stanchezza.

È un gran peccato che, di fronte a una Juve non certo irresistibile, i punti non siano arrivati perché nella rosa bianconera manchi un vero sostituto di Deulofeu. Peccato, il telaio è buono eccome.

Caro Gino Pozzo, come abbiamo scritto in settimana, i soldi ci sono, fa quel che devi perché sennò col generoso Sauccess e l’involuto Beto (tecnica saltamiaddosso) non vai lontano da una (onestissima) metà classifica.