Udinese beffata dalla Juve all’86esimo, finisce 1-0. La partita dedicata a Vialli

Meglio un errore all’inizio – con davanti quasi 90 minuti per rimediare – o un errore al tramonto della partita? Meglio non farlo vero Ebosse? Ironicamente, ma non c’è troppo da sorridere guardando cosa combina questo svagato camerunese, si potrebbe dire che è stato lui l’hombre del partido, come direbbero gli spagnoli, anzi delle ultime due partite, visto l’errore di marcatura su Caputo contro l’Empoli, dopo soli tre minuti, e la disattenzione fatale contro la Juventus che gli ha consigliato di ignorare il taglio di Chiesa, capace di servire Danilo per il gol decisivo al minuto numero 41 della ripresa di una partita ingessata per un tempo, più aperta nella ripresa e con l’inerzia nelle mani della squadra di Allegri solo negli ultimi venti minuti, dopo i cambi di Sottil che stavolta non hanno fatto girare la partita a suo favore come spesso succedeva nella prima parte della stagione.

Ora sono nove le partite senza una vittoria da parte dell’Udinese, una striscia che, guardando i sei pareggi non può essere considerata negativa, ma sicuramente preoccupante per la poca incisività dimostrata in fase conclusiva, in particolare nella prima frazione, quando il pallino del gioco è rimasto spesso tra i piedi dei bianconeri dal 1896 (59 per cento di possesso palla che poi si è bilanciato con un 50 spaccato alla fine delle ostilità) senza concretizzare grandi pericoli per la porta di Szczesny, abile a disinnescare più che altro un colpo di testa ravvicinato di Walace che poi ha provato anche dalla distanza senza inquadrare il bersaglio.

Sull’altro fronte anche Silvestri si è dato da fare, prima negando la gioia del gol a Rugani, dopo uno stacco perentorio su punizione di Di Maria, e poi murando una percussione di Kean lanciato sempre dall’argentino campione del mondo che non ha incantato ma almeno inciso con un paio di giocate.

L’altro argentino tra i titolari, il “Tucu” Pereyra, applaudito dallo Stadium in qualità di ex, ha festeggiato un 32º compleanno a luci ed ombre: ha messo sulla difensiva Kostic in fascia, ma non ha trovato mai lo spiraglio giusto. È successo dall’altra parte, sulla corsia sinistra, anche con Udogie, troppo timido e poco dirompente, nonostante avesse di fronte un esterno adattato come McKennie. Insomma, ha fatto un compitino, mentre da lui ci si aspetta di più.

E si aspetta di più anche il Tottenham che vuole impiegarlo nella prossima Premier, dove viene premiata la vivacità atletica e dove i “back to back” – gli impegni ravvicinati – sono tanti. L’Udinese così ha puntato soprattutto sugli interni di centrocampo per fare la differenza: prima Lovric e Makengo (meglio lo sloveno), poi Samardzic e Arslan (meglio il turco) che però non hanno mai centrato il bersaglio, anche nelle occasioni favorevoli. Beto e Success, ancora una volta coppia titolare in attacco, si sono battuti, hanno raccolto qualche fallo, ma non hanno davvero quasi mai concluso, tanto che a metà ripresa Sottil ha cercato di cambiare gli equilibri con un 3-5-1-1 che ha portato Pereyra nella posizione di trequartista alle spalle di Beto con Ehizibue sulla corsia destra al posto del “Tucu”. Risultato? Deludente.

È difficile trovare una qualità nell’olandese di origini nigeriane, se non la cosiddetta “gamba”. Riparte quando non deve ripartire, non taglia quando deve sgasare: a un certo punto Pereyra lo ha atteso per un paio di secondi dettandogli in passaggio. Palla persa.

Solo il futuro dirà se è pure una causa persa. Di sicuro con Ebosse ed Ehizibue dentro l’Udinese ha perso la partita: oggi il Torino battendo la Salernitana potrebbe agganciarla all’ottavo posto e la zona Europa allontanarsi ulteriormente.

