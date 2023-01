Battuta in rimonta la Juve Next Gen, il Pordenone è di nuovo in vetta

ALESSANDRIA. Tre punti d’oro, anzi di platino: il Pordenone espugna in rimonta il campo della Juventus Next Gen, riscattando l’ingiusto pari della gara di andata, e riconquista la vetta della classifica nel girone A di serie C. Si fermano infatti tutte le rivali: raggiunta al comando la Feralpisalò, che pareggia 0-0 sul rettangolo della Pro Patria e scavalcato di un punto il Vicenza, 1-1 in casa nel derby col Padova, staccate pro Sesto e Lecco, sconfitte rispettivamente per 3-1 dall’Albinoleffe e per 4-2 dalla Pergolettese. Inizio anno perfetto, dunque, quello dei ramarri, che ringraziano il primo gol stagionale dell’ex Palombi e il quinto di Dubickas.

Pronti via e la Juve Next Gen è già in vantaggio: Compagnon batte Festa con un sinistro potente su punizione al 3’. Il Pordenone prova a a reagire subito, la prima occasione la crea al 17’ con Benedetti, il cui sinistro rasoterra di prima intenzione viene respinto dalla difesa di casa.

Nuova occasione per i bianconeri al 21′: Iocolano tenta il destro a giro, Festa si oppone. Ancora Benedetti pericoloso per gli ospiti al 27’ con una punizione calciata in mezzo all’area, su cui si salva la difesa dei locali.

Il pareggio dei ramarri arriva al 34’: tiro forte in mezzo di Torrasi e deviazione vincente di Palombi. E’ il primo, atteso gol stagionale per il bomber, ex di turno, stella del mercato estivo neroverde. Prima dell’intervallo ci prova Burrai dalla distanza, il pallone termina sul fondo.

Al 3’ della ripresa Huijsen insacca di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco e 4 minuti più tardi Festa deve compiere un vero miracolo per evitare il 2-1 su colpo di testa ravvicinato di Pecorino, deviato in angolo.

Al 12′ destro di Deli dal limite deviato in corner, al 25’ il Pordenone si porta avanti grazie a Dubickas, che finalizza in rete dopo un pregevole triangolo con Zammarini. Quinto centro stagionale per l’attaccante lituano.

JUVENTUS NEXT GEN-PORDENONE 1-2

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Garofani; Poli, Riccio, Huijsen (44′ st Cerri); Akè (31′ st Mulazzi), Sersanti, Barrenechea, Iocolano (31′ st Besaggio), Barbieri (35′ st Sekulov); Compagnon, Pecorino. A disp.: Raina, Savona, Nzouango Bikien, Zuelli, Cudrig, Verducci, Bonetti, Lipari, Ntenda Wa Dimbonda, Palumbo, Turicchia. All.: Brambilla.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagin, Ajeti, Benedetti; Torrasi, Burrai, Giorico (35′ st Biondi); Deli (20′ st Piscopo); Palombi (20′ st Candellone), Dubickas. A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Maset, La Rosa, Biscontin, Ingrosso, Negro, Destito, Baldassar. All.: Di Carlo.

Arbitro: Turrini di Firenze, assistenti Renzullo di Torre del Greco e Spagnolo di Reggio Emilia. Quarto ufficiale Bozzetto di Bergamo.

Marcatori: al 3′ Compagnon, al 34′ Palombi; nella ripresa, al 25′ st Dubickas.

Note: ammoniti Zammarini, Huijsen e Ajeti. Angoli 2-5. Recupero: 1′ pt, 4′ st.