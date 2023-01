L’Old Wild West, soffre, poi vince una gara fondamentale

Con carattere, quando sembrava persa, l’Old Wild West post rivoluzione, alla prima di coach Finetti al Carnera, batte Chiusi 73-70. Con le unghie e con i denti, ma vince. In un momento così, quando la squadra è ancora un ibrido tra la nuova e la vecchia, è una notiziona. Anzi, partite così possono svoltare le stagioni.

Con Cusin a riposo, la prima da head coach al Carnera Finetti se la gioca con Monaldi, Gentile, Briscoe, Pellegrino e Antonutti. Roberto, grande tifoso Apu, alla vigilia ci aveva chiesto: »com’è Gentile?». Semplice, su per giù al 50% della forma, è già alla guida della carrozza del West. Detta i tempi, difende anche sui pivot, attira i raddoppi, smazza assist pur con pochi punti segnati. Altra categoria, caro Roberto, ma lo si sapeva. Martelossi, ora solo direttore tecnico, invece, si gode da dietro il canestro un Monaldi formato ragioniere ma ancora in rodaggio.

Però i toscani, col solo Medford straniero e il pordenonese Bozzetto capitano, giocano bene, pressano e mettono in difficoltà i bianconeri. Fine primo quarto 19-17, missile di Sherrill, air-ball di Esposito e amnesie difensive inclusi. Il secondo quarto? Nonostante le triple di Gaspardo (visibilmente ritrovato e finalmente innescato a dovere), e un divario tecnico evidente sui rivali, l’Apu dimostra di essere ancora una squadra in cerca dell’identità mai avuta. Concede 39 punti a Chiusi, con 8 rimbalzi in attacco e getta alle ortiche altrettante palle.

Chiusi capisce che può infilarsi nelle incertezze friulane e continua nel solco del primo tempo. Finetti lancia la giacca, Cusin si sgola per i suoi dal parterre, “Martello” passeggia nervosamente dietro il canestro, l’Apu 2.0 fa fatica, cerca ordine, trova punti da Gentile, che però ha autonomia ridotta, una tripla e tanto altro da Briscoe. Se Udine vuol ancora sognare la serie A deve affidarsi al talento di quei due e ricostruire una squadra attorno. Sherrill, invece, cerca di essere più ordinato, si danna l’anima (dicono anche in settimana), ma fatica a incidere. Fine terzo quarto: 55-53 grazie ancora a un super Bolpin per i toscani.

Con la difesa, teleguidati da Finetti (e Grazzini) che dà tanta fiducia ad Esposito, le giocate di Briscoe, l’uomo della partita, e un canestro di Sherrill, Udine in due minuti prende una bella folata di vento: +8 (61-53). Perché in campo aperto Udine è di gran lunga la squadra più forte del campionato, ma lo fa ancora poco. Chiusi non arretra con un Medford bravo, ma bravo davvero. Vincere per i friulani è tropo importante. Bozzetto da tre, il friulano che non ti aspetti con pugno alzato ai sei tifosi toscani. Medford con tre liberi a 3’47” porta i suoi sul meno uno (66-65). Udine sembra un ibrido tra la vecchia e la nuova squadra e allora Medford prova ad andare a prendersi la partita anche perché Briscoe sta forse troppo a riposo in panchina.

I toscani sfruttano pure una frittatona sull’asse Sherrill-Esposito, che manda Udine sotto (un treno) di 4 punti (66-70) a 2’ dalla fine. Finita? No. Gentile, Sherrill, il Carnera che ruggisce; AleGent, fra due settimane quei tiri non li sbaglierà più vedrete, sbaglia il + tre a 25” dalla fine, Chiusi attacca per vincere. Bolpin sbaglia da tre, Briscoe dalla lunetta regala il +3 (73-70). Medford, il migliore, perde la palla, con Cusin che come un ultras fa festa sul parterre. Per raddrizzare le stagioni servono fortuna e soprattutto carattere. L’Apu di coach Finetti 2.0 l’ha dimostrato.