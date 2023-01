Pordenone, con la Juve B c’è un torto da riscattare

Da oggi si riprende a fare sul serio. Dopo una pausa di venti giorni riparte il girone A di serie C e il Pordenone gioca la sua prima gara del 2023 ad Alessandria, con la Juventus Next Gen. Il match è valido come secondo step del girone di ritorno. La seconda parte di stagione i neroverdi l’hanno iniziata col piede giusto, vincendo il derby con la Triestina.

Il risultato è stato positivo, ma la prestazione non ha convinto. E lo stesso si può dire dell’amichevole col Fontanafredda, ribaltata solo al 75’ dopo essere stati sotto.

Ci vuole ben altro, contro i boys di Brambilla, se non si vuole perdere contatto dalla vetta, occupata dalla Feralpisalò e distante due lunghezze.

«Incontriamo una squadra organizzata, rapida e tecnica: servirà disputare una gara di grande spessore per portare a casa i tre punti», ha riconosciuto il tecnico Domenico Di Carlo, che al contempo ha manifestato fiducia: «In questo periodo i ragazzi hanno lavorato molto bene, mi sento tranquillo perché ho visto intensità e applicazione.

Stiamo ritrovando freschezza e determinazione, aspetto che avevo visto solo a tratti».

All’inizio del girone d’andata il Pordenone era vispo e l’aveva dimostrato proprio contro la Juventus Next Gen, che aveva trovato il pari solo al 95’ in seguito a un errore palese della terna arbitrale.

L’assistente di linea aveva annullato il gol di Cudrig, in fuorigioco, poi il direttore di gara ha deciso di convalidarlo. Una topica che brucia ancora, ma che da un lato è già acqua passata.

Bisogna guardare avanti e pensare, ad Alessandria, di gestire al meglio le assenze. Al Pordenone mancano Pinato (squalificato) e, soprattutto, Bassoli e Pirrello, difensori centrali, acciaccati.

Il secondo ha dato forfait in seguito al malanno accusato durante il riscaldamento nell’amichevole col Fontanafredda. Tenendo conto che Negro è convocato solo per onor di firma, Di Carlo è costretto a spostare Bruscagin al centro della difesa e ad arretrare Zammarini a terzino destro, con Biondi chiamato a giocare come mezzala.

Bisogna fare di necessità virtù, tenendo pure conto che è sempre assente Magnaghi, infortunato. Sicuramente i ramarri devono fare qualcosa di più dal punto di vista del gioco, delle prestazioni, ma è anche vero che lo staff tecnico deve ultimamente fare i salti mortali per gestire il reparto arretrato.

Non solo di un attaccante ha bisogno questa squadra: c’è soprattutto la necessità di un difensore forte e, soprattutto, affidabile, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista tecnico. Quelli attuali non sempre forniscono queste garanzie.