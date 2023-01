Sconfitta con la Juve, Sottil promuove l’Udinese ma chiede più precisione

La Juventus arriva a 8 (vittorie consecutive), l’Udinese a 9 (giornate senza vittorie), ma Andrea Sottil continua a a rigirare tra le sue mani un bicchiere mezzo pieno: «I ragazzi sono stati bravi, hanno mantenuto l’identità di gioco», racconta davanti alle telecamere di Dazn per spiegare i novanta minuti dello Stadium.

Ma non è tutt’altro che cieco davanti ai problemi di una squadra che non sa più vincere, tanto che ammette la presenza di un “virus”, il mal di gol, e pure quelle sbavature che hanno portato soltanto un punto in classifica tra Empoli e Juventus.

L’ANALISI

«È stata una buona partita, abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra come la Juventus che arrivava da sette vittorie consecutive: non era semplice», racconta il tecnico di Venaria Reale, a pochi chilometri dallo stadio juventino.

Un ritorno a casa che avrebbe potuto essere decisamente felice con un po’ di mira in più: «Nel primo tempo dovevamo essere più precisi negli ultimi metri». Spiega aggiungendo che anche nella ripresa l’Udinese ha detto la sua, anche quando la Juve ha alzato il “numero dei colpi”.

«Ricordo un’azione stupenda di Lovric che è arrivato a concludere dal limite e ha calciato malissimo».

LE SENSAZIONI

Un difetto ormai ricorrente per l’Udinese che si trascina da prima della sosta Mondiale e che anche nelle amichevoli è emerso, senza dimenticare la partita con l’Empoli: «Eravamo reduci da una partita nella quale abbiamo fatto un gol tirando 21 volte».

Stavolta sono state di meno le conclusioni, l’imprecisione la stessa: «Serve maggior cura nei dettagli, ma sono convinti che i tre punti arriveranno presto.

Questo momento lo stiamo vivendo in modo sereno». Anche perché dalla sua panchina il tecnico aveva colto segnali positivi. «Sì, la sensazione era che la squadra fosse assolutamente in partita».

L’episodio

«Poi è arrivato questo gol, colpa di una disattenzione», ammette Sottil senza puntare l’indice verso qualcuno. È troppo navigato per cadere in un errore simile. Ebosse se lo ripasserà in padella tra le quattro mura dello spogliatoio. Giustamente.

Anche se bisogna riconoscere che la giocata di Chiesa è stata di alto livello: «Quando è entrato ha messo in campo la sua forza, la sua velocità, ma sul gol non siamo stati attenti a seguire il suo movimento in profondità. Bel gol, ma fatto segnare in modo troppo facile».

IL FUTURO

Meglio voltare pagina. Guarda avanti a Bologna, Samp e Verona da qui alla fine del mese.

«Dobbiamo migliorare la condizione fisica di quei giocatori che sono stati fuori a lungo». Tra questi Deulofeu che è ancora un punto di domanda: «Sta facendo l'ultimo step per rientrare definitivamente in gruppo: penso accadrà a metà della prossima settimana».