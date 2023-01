La Gesteco in Romagna è di casa: dopo Forlì e Rimini sbanca Ravenna

Chiamata a vincere, non ha deluso le aspettative la Gesteco nel match giocato ieri di fronte a Ravenna. Resta in fiore, così, la Romagna per i Pilla boys dopo i successi esterni già ottenuti contro Forlì e Rimini. A cantare, però, non c’è Raoul Casadei, bensì i tifosi ducali giunti in pullman e automobile dal Friuli per assistere alla bella prova dei propri beniamini in quel del Pala De André.

Una prova in formato diesel, coi gialloblù sotto nel primo quarto ma bravi poi a imporre la propria supremazia, in primis sul piano difensivo. Significativi, in tal senso, i soli 7 punti concessi all’OraSì nel terzo quarto, quello impiegato dalle aquile per svoltare.

E volare alto. Pur senza Clarke, ma con un Pepper top scorer del match (21 punti) e uno straripante “Jack” Dell’Agnello: per lui doppia doppia con 3 su 5 dall’arco.

Nei primi 5’, però, a segnare per Cividale sono soltanto Miani e Mouaha. L’M&M tiene a galla la Ueb ma è Ravenna, sorniona, a scivolare sul 10-4. Fatica infatti la squadra gialloblù a trovare soluzioni offensive efficaci. Bartoli ne approfitta: il suo tiro dall’area produce il 21-10 OraSì. Tiene ben salde le redini della sfida, la banda Lotesoriere. Tirandole tuttavia con foga eccessiva quando Oxilia decide di fermare con le cattive Rota.

L’antisportivo concede un po’ di respiro alle Eagles. Nonché il coraggio di tentare la risalita. Lo stesso play manda allora a segno i suoi liberi, Pepper quindi, sul successivo possesso palla, firma la prima tripla del 21-17. On fire, lo Usa prima sigla il -2, poi impatta sul 24-24. Se però l’ex San Severo appare in stato di grazia, lo stesso non si può dire, a canestro, per i suoi compagni di squadra. Anthony perciò sgasa per il nuovo +4 dei romagnoli; sta perciò ancora a Pepper suonare la carica. E a prendersi in carico la bomba del 28-27.

Rinfrancata, Cividale sorpassa con Battistini, bravo a cogliere di prepotenza un rimbalzo offensivo e a tramutarlo nel primo vantaggio ducale.

Sulla sirena del 20’ Musso rimette la freccia (31-29), ma al rientro dagli spogliatoi è – guarda un po’ – Pepper a recuperare la sfera del +1 gialloblù. Ancora Musso (33-31) e replica immediata del numero 20 Ueb. Al duello si aggiunge Dell’Agnello. Che dai 6,75 metri trova il +4 dei suoi. Mouaha contribuisce allo strappo sfruttando il mismatch con Anthony (33-39). Il solito Pepper certifica il magica moment ospite, addirittura in schiacciata. È il 27’: le aquile vanno sul 33-41.

Sale in cattedra Miani e il gap raggiunge le nove lunghezze poco prima dell’ultimo intervallo. L’ex Codroipese dietro bullizza il lungo di casa Lewis, costringendo Lotesoriere ad abbassare il quintetto, alla ricerca di soluzioni alternative. Di correttivi. Ma nulla, o poco più, ormai, possono i suoi ragazzi di fronte all’accelerata ducale. Rimbalzi, secondi tiri, tutto passa per le mani delle Eagles. Si arriva al +15 con Cassese a 4’ dal termine.

Con il match ormai in ghiaccio, c’è spazio anche per l’esordio del giovane Cuccu, un classe 2004. Giovane e sempre più forte, Cividale continua a volare.