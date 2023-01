Udinese, tanto gioco ma pochi gol

Non sono dei dopopartita in fotocopia, per carità, Andrea Sottil è solito punteggiare le sue dichiarazioni a caldo con i numeri, i particolari, ma il ritornello sul mal di gol ultimamente risuona spesso. Prendete queste ultime due partite, a cominciare da quella più vicina in ordine di tempo, contro la Juventus: «Sullo 0-0 dovevamo essere più decisi negli ultimi metri.

La nostra arma più importante era di fare dei cross veloci verso l’area con i nostri esterni di qualità e attaccare le loro mezzali. Questo è mancato». E poi: «Dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo e stare più attenti».

Ecco spiegata a parole la sconfitta in volata con i bianconeri di Torino dopo 90 minuti alla pari, a viso aperto, ma senza la necessaria precisione e freddezza nel momento decisivo, quando si tratta di concretizzare la manovra. Dopo l’Empoli, Sottil è stato ancor più dettagliato: «Con 21 tiri, 8 calci d’angolo e il 68 per cento di possesso palla vuol dire che l’Udinese ha fatto la sua partita. Vedo tutto positivo, i gol arriveranno».

I gol arriveranno. Il tono tranquillizzante utilizzato in quella occasione, quando dopo una frenetica gara casalinga i bianconeri hanno stretto tra le mani solo un pareggio, era chiaramente rivolto alla squadra, oltre che ai tifosi che non vedono vincere l’Udinese dallo scorso 3 ottobre (a Verona). In mezzo nove giornate tagliate da una sosta lunghissima che però non ha cambiato il trend.

Nove partite nelle quali sono stati raccolti sei pareggi e tre sconfitte, risultati che non possono spingere in alto l’Udinese che infatti ora si è staccata dalla zona Europa (sette i “passaporti” per le coppe del prossimo anno).

Colpa soltanto di una “mira allegra”? Anche, ma non solo. L’Udinese non segna pochissimo, segna poco perché spesso parte con il piede sbagliato. E va di rincorsa. Prendete queste nove partite. Sono 8 i gol, tutti realizzati in svantaggio. Un dato incredibile soprattutto se di calcola che 4 di queste reti sono state realizzate con Atalanta e Napoli quando lo svantaggio era rispettivamente di due e tre gol. Uno sforzo che ha portato al pari con la Dea. Nelle altre occasioni, altre manifestazioni di grande volontà con le rimonte per il pareggio con Lecce, Spezia ed Empoli, cosa non riuscita in casa con il Torino.

A questi appunti va aggiunta la “nota statistica” delle trasferte: in tre delle ultime cinque (con Lazio, Cremonese e Juventus) l’Udinese non ha segnato.

E – udite, udite – non l’ha fatto dopo undici gare esterne di fila a cavallo tra questo e lo scorso campionato, quando gli interpreti in attacco erano gli stessi. Forse le difese avversarie hanno preso le misure agli attaccanti bianconeri? Non resta che attendere il rientro di Deulofeu per dare una risposta a questo dubbio.