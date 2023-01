Bertotto, la sentenza sul gol subito dall’Udinese contro la Juve: «Errori individuali, ma anche di reparto»

Gran giocata della Juve? Oppure un colossale errore in chiave difensiva dell’Udinese che, facendosi infilare nel cuore dell’area da Danilo, ha bissato l’errore commesso con l’Empoli?

Alla domanda in merito al gol che ha condannato la Zebretta allo Stadium ha risposto l’ex capitano dei bianconeri friulani Valerio Bertotto, massimo esperto in materia non solo perché il calcio lo analizza da allenatore, ma soprattutto per l’esperienza acquisita da difensore nelle 366 partite giocate in serie A, di cui 20 disputate contro la Juventus con la maglia dell’Udinese.

Bertotto, c’è un solo responsabile sul gol che ha deciso la sfida di Torino?

«No, perché sono stati commessi più errori, sia a livello individuale e sia di reparto».

Ha rubato l’occhio Ebosse, che si è dimenticato di Chiesa.

«Chiesa è stato bravissimo a riattaccare lo spazio per smarcarsi, ma a quel punto l’uomo deputato a seguirlo non può mai e poi mai lasciargli fare il movimento tutto solo, quindi Ebosse ha sbagliato a permetterglielo».

L’errore di reparto invece?

«Su una palla in uscita la difesa deve salire, ma se il pallone resta scoperto, permettendo all’avversario di scegliere la giocata come ha fatto Paredes, allora la difesa deve mettersi nelle condizioni di “scappare all’indietro” per contrastare una nuova azione. In questa fase precisa c’è stato quindi il primo errore, mentre il secondo è nato dal mancato riallineamento di una nuova linea che andava immediatamente riformata al centro, dove Danilo ha poi ricevuto palla, perché il pericolo nato a sinistra può diventare problema serio dalla parte opposta, e viceversa».

Tornando a Ebosse, purtroppo il camerunense si è ripetuto nell’errore, visto che non aveva chiuso neanche su Caputo, in occasione del gol dell’Empoli.

«Gli errori si commettono, ma senza entrare troppo nel merito del singolo, va detto che gli errori fanno purtroppo parte dello scotto da pagare nella crescita di alcuni ragazzi in via di formazione. Non tutti hanno la fortuna di avere giocatori già formati a cui è difficile rimproverare errori importanti».

Bertotto, al di là della frittata sul gol, qual è il suo giudizio sull’Udinese vista a Torino?

«È stata una partita discretamente chiusa con l’Udinese che ha cercato di fare leva sulle sue qualità e la sua organizzazione, e una Juve molto pragmatica che sta dando buone indicazioni ad Allegri, a cui serviva maggiore compattezza per sfruttare poi le qualità dei giocatori importanti».

Top player che invece l’Udinese deve ancora ritrovare, come Deulofeu.

«Elementi come Deulofeu possano essere indispensabili per la capacità di cercare lo spazio e di fare la giocata mettendo i compagni nelle condizioni di beneficiarne, e lui è decisamente un elemento che sposta gli equilibri».

Bertotto, l’Udinese non vince dal 3 ottobre...

«Credo che possa e debba cercare una vittoria per togliersi da dosso questo fastidio. Il Bologna sta facendo un discreto campionato, si è un po’ rivista e corretta in corso d’opera, ma adesso l’Udinese deve puntare ad alzare l’asticella, sfruttando la serenità dettata dalla classifica».