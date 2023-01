L’Udinese riabbraccia Deulofeu ma le sirene del mercato restano accese

UDINE. È pronto al decollo Gerard Deulofeu, atteso al rientro in gruppo questo pomeriggio e soprattutto a disposizione per domenica, quando al Friuli ci sarà da battere il Bologna per tornare a griffare un successo che all’Udinese manca dal 3 ottobre.

Il catalano, martedì 10 gennaio, ha incrementato il lavoro fissando all’80 per cento il suo grado di condizione generale, soglia che è stata ritenuta ampiamente sufficiente dallo staff per riconsegnare il giocatore nelle mani di un Andrea Sottil che non a caso sabato si era sbilanciato, allo Stadium, fissandone il rientro a metà settimana.

Il ginocchio destro di Deulofeu, quello interessato dalla leggera distorsione rimediata a Napoli lo scorso 12 novembre, e che gli ha messo tanta paura, è quindi guarito, ma se l’aspetto fisico ora non sembra più essere d’ostacolo, all’orizzonte c’è invece un altro fronte, stavolta di natura psicologica, che potrebbe influire sul rendimento del diez catalano. Sì, perché Deulofeu sta ricevendo più di qualche richiesta di mercato, e tra le più sfiziose passate al vaglio in prima linea c’è quella dell’Aston Villa guidata da una sua vecchia conoscenza, quell’Unai Emery che lo allenò al Siviglia.

Nella ristrutturazione che Emery ha in mente per portare i Villans lontano dalle acque agitate della retrocessione, il ruolo dell’attaccante esterno è una priorità e il nome di Deulofeu è in cima alla lista consegnata alla proprietà che proprio ieri ha definito l’accordo per il passaggio di un altro spagnolo, il terzino sinistro Alex Moreno, per 14 milioni di euro, dal Betis. E siccome il contatto con Deulofeu c’è stato davvero, come ha anche confermato, interpellato dal Messaggero Veneto, l’agente del bianconero Alberto Botines («C’è stato un interessamento dell'Aston Villa, ma niente di concreto»), allora è doveroso ipotizzare gli scenari ponendo almeno due interrogativi.

Che farebbe Gino Pozzo se l’Aston Villa si presentasse con almeno 25 milioni di euro, la somma richiesta in estate al Napoli? E se Deulofeu puntasse i piedi dopo la delusione del mancato trasferimento in estate? Sono domande le cui risposte sarebbero attese non solo dai tifosi, ma soprattutto da Sottil, che ha già preso atto del tesseramento e del successivo passaggio in prestito al Watford di Matheus Martins, ovvero l’erede designato del catalano.

Trasferimento cruciale quest’ultimo, perché avendo tesserato l’ex Fluminense Martins l’Udinese non può più inserire extracomunitari per la stagione in corso. È un vincolo che quindi precluderebbe anche il possibile passaggio del senegalese Ismaila Sarr, che dal Watford potrebbe tornare comodo, e che per ora tiene lontano anche Haji Wright, l’attaccante statunitense classe '98 dell’Antalyaspor che in Turchia accostano alla Zebretta, la prima punta di stazza, più “proiettabile” a un futuro senza Beto, che ha anche passaporto liberiano.

Come dire che nel caso in cui i Villans sferrassero l’assalto, Gino Pozzo potrebbe rimpiazzare Deulofeu solo con un attaccante esterno comunitario, oppure parlarne con Sottil per lanciare definitivamente il tandem Beto-Success. Il tutto, nella giornata in cui il Verona è a un passo da Jayden Braaf, attaccante esterno classe 2002 che nella primavera di due anni fa, prelevato dal City in prestito con diritto di riscatto, fece sognare a Udine, prima di un grave infortunio al ginocchio che lo costrinse a tornare alla “casa madre”. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA