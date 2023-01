Udine e Cividale: ecco la road map verso i play-off

UDINE. Se il buongiorno si vede dal mattino, per Old Wild West Udine e Gesteco Cividale la seconda parte di stagione si annuncia particolarmente interessante.

Le due vittorie centrate in avvio di 2023 hanno fatto impennare le azioni di Apu e Ueb nel borsino del girone Rosso, con i bianconeri più vicini alla zona podio e i gialloblù in odor di salvezza anticipata quando mancano dieci giornate al termine della prima fase.

Qui Apu

Gli scivoloni di Unieuro Forlì e Tramec Cento hanno permesso a Udine di portarsi a -2 da secondo e terzo posto.

Per Antonutti e compagni l’obiettivo è di entrare nelle prime tre al termine della prima fase: significherebbe disputare il girone Giallo, quello che assegna i primi sei posti nei due tabelloni play-off.

Provando a fare qualche calcolo, le prime tre (Pistoia oltre a Forlì e Cento) hanno girato a quota 20 a fine andata, ma è presumibile che almeno una delle tre non riesca a tenere lo stesso ritmo nel ritorno.

La quota per il terzo posto potrebbe abbassarsi a 38 punti anziché 40, quindi all’Apu servirebbero altri 16 punti, ovvero otto vittorie nelle restanti dieci partite.

Si può fare, a patto di non perdere più in casa e di fare almeno un paio di colpi nel duro percorso on the road: Cento, Pistoia, Bologna e Forlì non saranno trasferte semplici. Già domenica ne sapremo di più, sul campo di Cento degli ex Mussini e Zilli.

Qui Ueb

Se il campionato finisse ora, la band del “Pilla” sarebbe qualificata per il girone Blu, quindi salva e qualificata matematicamente ai play-off. Il primo obiettivo, però, rimane il girone Bianco, cioè piazzarsi fra il settimo e il nono posto per evitare la pericolosissima poule salvezza.

Riuscirci equivarrebbe a salvarsi comodamente e a potersi giocare un posto play-off con buone chance di qualificarsi.

Il ritmo tenuto finora ha avvicinato Cividale a questo primo obiettivo: negli ultimi due anni per il nono posto è sempre bastato chiudere la prima fase a quota 24 punti, quindi sarebbero sufficienti altre tre vittorie nelle prossimo dieci gare. Volendo alzare l’asticella, per accedere al girone Blu potrebbero servire 28 o 30 punti, quindi altre cinque o sei vittorie. Si può fare.

Tutto aperto

Fra le variabili di cui tener conto in questa fase della stagione c’è il classico cambio di passo delle squadre di bassa classifica, che giocano ogni partita con il coltello fra i denti e riducono il gap tecnico. La sconfitta di Cento a Rimini è un chiaro esempio.

Attenzione inoltre agli scontri diretti, perché possono valere doppio fra squadre che si ritroveranno nello stesso girone della seconda fase. È il caso di Cento-Udine domenica, ma anche di Fortitudo-Cividale fra due turni. —

