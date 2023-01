Biathlon, Lisa Vittozzi trionfa in Coppa del mondo nella 15 chilometri individuale

Una straordinaria Lisa Vittozzi trionfa nella 15 km individuale di Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, in Germania. Una prova semplicemente strepitosa per la campionessa di Sappada, perfetta al tiro con un 20 su 20 e veloce sugli sci.

Per Lisa si tratta del terzo successo in carriera e arriva quattro anni dopo l’ultimo, ottenuto sempre peraltro in questo periodo dell’anno (ci fu una doppietta ravvicinata).