Pordenone fra un mese al Tognon: «Lavori secondo programma»

Secondo i tempi previsti per la conclusione dei lavori allo stadio Tognon, il Pordenone dovrebbe giocare ancora solo tre partite al Teghil di Lignano. Tre delle prossime quattro uscite sono in programma nella struttura friulana, in cui i ramarri si esibiscono da ottobre 2020. La squadra disputerà sabato 14 e sabato 21 gennaio rispettivamente le gare con Virtus Verona e Sangiuliano (il via alle 14.30), dopodiché chiuderà la sua parentesi in riva all’Adriatico mercoledì 1º febbraio al cospetto del Renate (alle 14.30). Nel mezzo è prevista la trasferta di Padova all’Euganeo (domenica 29 gennaio alle 14.30). Va dunque a esaurirsi uno dei capitoli che hanno fatto più discutere nella storia recente del club, con i tifosi che non sono mai riusciti a digerire completamente il trasloco al Teghil.

A.B.