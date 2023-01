Il segreto della Delser: squadra compatta, difesa eccezionale e dodici vittorie consecutive

Se qualcuno si sta ancora chiedendo qual è il segreto della Delser delle dodici vittorie consecutive, gli consigliamo di prendere la classifica e di guardare l’ultima colonna a destra. È quella dei punti subiti, e spicca il dato che incorona Udine come miglior difesa di tutta la serie A2. Se n’è accorta anche la corazzata Castelnuovo Scrivia, che sabato scorso al palasport Benedetti ha dovuto alzare bandiera bianca. Ora per le ragazze udinesi c’è la più dolce delle convivenze: quella sulla vetta della classifica.

FORTINO

Quando la prima della classe viene a casa tua, tira per 75 volte e gonfia la retina solo in 19 occasioni, non è certo per mera sfortuna. Le Women Apu hanno iniziato il campionato incassando 68 punti da Milano e da Broni, poi hanno stretto i bulloni in difesa e issato il divieto di superare i 50. Intensità massima, voglia di aiutarsi fra compagne e una fiducia incrollabile nei dettami del coach: sono questi gli ingredienti che rendono la Delser la regina delle difese.

MAESTRO

A convincere un gruppo imbottito di ventenni che per arrivare lontano serve il sudore del sacrificio difensivo è il tecnico romano Massimo Riga. Il suo arrivo, nell’estate del 2021 dopo una sorta di anno sabbatico è stato una felice intuizione della società udinese. Riga si è ambientato benissimo nell’ambiente e ha dimostrato di essere un profondo conoscitore del basket rosa: un maestro e un secondo padre al tempo stesso, inflessibile e comprensivo a seconda dei casi.

LAVORO OSCURO

Su queste pagine abbiamo già tessuto le lodi nei confronti della società per la ricostruzione della squadra operata a giugno dopo la finale di play-off persa con Crema e le numerose partenze di giocatrici chiave. Non era semplice ripartire e farlo subito, restando ai vertici con un roster ampiamente rinnovato e dall’età media giovanissima. Eppure in casa Delser sono riusciti a non sbagliare nemmeno un colpo. Se Sara Ronchi è il principale terminale offensivo (di cui parliamo approfonditamente a parte), Giorgia Bovenzi è il metronomo che detta tempi e ritmi e Angelina Turmel è la regina del pitturato. Pochi titoloni, ma tanta sostanza, per giocatrici come Chiara Bacchini e Alice Gregori, due che mettono la tripla quando serve e soprattutto difendono dal primo all’ultimo minuto senza sosta. Ideale complemento alla “vecchia guardia” composto da Eva Da Pozzo, Elisa Pontoni, Martina Mosetti e Eva Lizzi. Shakerate il tutto e avete il risultato perfetto: una Squadra, con la “S” rigorosamente maiuscola.