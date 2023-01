L’Apu in trasferta a Cento ritrova Mussini: “Nemici ma solo per una serata”

Apu, guarda un po’ chi si rivede. Domenica i bianconeri sono di scena a Cento e ritrovano per la prima volta da fresco ex Federico Mussini, 65 presenze e 632 punti con la divisa Old Wild West fra il gennaio 2021 e il dicembre 2022. Amici fuori ma “nemici” per 40’, perché il giocatore reggiano ha voglia di mettersi in luce e la tripla facile.

Che emozioni vive in vista di questa sfida da ex?

«Sarà una partita speciale perché dopo tre anni a Udine trovare i miei ex compagni da avversari, per di più durante la stagione, sarà una sensazione strana ma stimolante allo stesso tempo. Sarò emozionato il giusto, visto che si gioca a Cento e non a Udine, ma sicuramente molto carico».

Cosa le è rimasto dell’esperienza a Udine?

«Le tre stagioni ad altissimo livello sempre con l’obiettivo di vincere il campionato, questa è una mentalità che un giocatore si porta dietro anche nel prosieguo della sua carriera. A livello umano invece mi sono rimaste tante persone e tante amicizie che sicuramente coltiverò nei prossimi anni».

Quali saranno le persone dell’Apu che saluterà per prime domenica?

«Non saprei fare dei nomi precisi, perché mi sono trovato benissimo con tutti: inizierò col salutare le prime persone che incontrerò».

Che rimpianti ha del triennio in maglia Apu?

«I rimpianti più grossi riguardano la finale dell’anno scorso, perché eravamo una squadra veramente di altissimo livello, non solo per quanto riguarda il campo ma anche nello spogliatoio. Purtroppo ci sono mancate le energie nel finale di stagione, e Verona ha meritato la promozione».

Carlo Finetti nuovo head coach Apu. Un suo parere?

«Sono molto contento per lui, ha una grande occasione e una grande responsabilità, ma saprà gestirla essendo molto preparato, quindi gli faccio il mio in bocca al lupo».

Come procede il suo ambientamento a Cento?

«Molto bene, mi trovo benissimo con compagni e allenatore. C’è un clima molto caldo ed è una stagione storica per la società, quindi è un ottimo ambiente dove giocare a basket».

Che partita prevede per domenica?

«Sarà una gara molto fisica, con un clima caldissimo perché è una partita importante per entrambe le squadre. Noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità e puntare sulle nostre sicurezze, ci stiamo allenando per arrivare pronti alla sfida».

Se potesse togliere un giocatore all’Apu, chi sceglierebbe?

«Toglierei Briscoe, perché è un giocatore che a livello di talento è tra i migliori, se non il migliore, della A2 e quindi può metterci in difficoltà in diversi modi. Allo stesso tempo però non lo farei, perché siamo molto amici e quindi sarà per entrambi un grosso stimolo giocare contro ed eventualmente marcarci a vicenda».