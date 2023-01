Briscoe fa la voce grossa: «Udine, un solo obiettivo vincere le partite, sempre»

Nella vittoria e nella sconfitta non manca ai suoi voti Isaiah Briscoe. Sta tenendo fede alle attese, alle aspettative che l’hanno accompagnato sin dal suo arrivo in Friuli, all’Apu. Così, anche nel nuovo corso della compagine bianconera, sin qui immacolato, il “messia” del New Jersey continua a predicare, a produrre fatturato utile alla risalita dei suoi. 26 i punti segnati contro San Severo, 20 quelli messi a referto con Chiusi, nell’ultimo turno. Per valutazione è il migliore dell’intera A2 (23.8), primo nel Girone Rosso in termini realizzativi (59.6%): questo, però, non gli basta. C’è da scommetterci.

Alle porte, allora, ecco il big match con Cento: come l’avete preparato?

«Li abbiamo già affrontati, quindi li conosciamo, sappiamo chi sono i loro giocatori più pericolosi. La gara l’abbiamo preparata nel modo giusto, lavorando ogni giorno, come facciamo sempre».

Come sta reagendo, in generale, il gruppo a questo momento ricco di cambiamenti?

«Alla fine, sempre di basket si tratta. C’è sempre da andare in campo e giocare, difendere, lottare per vincere. La stiamo tutti prendendo come i professionisti che siamo. Coach Finetti sta portando una diversa dinamica nella squadra, sta lavorando per aiutarci a vincere».

In termini numerici, è il più in forma dell’intero campionato. Ne è al corrente?

«Sinceramente non sono un tipo che bada tanto ai numeri, a queste classifiche. Non mi basta, io voglio vincere. Voglio vincere adesso, ma voglio vincere anche ad aprile e a maggio. Questo è il mio principale obiettivo: le cifre, le percentuali poi derivano da questo mio desiderio, dal fatto che i miei compagni credono in me, mi danno la fiducia che mi serve per andare sul parquet ed essere me stesso».

Come procede l’inserimento dei nuovi?

«Molto bene, credo che già conoscessero alcuni degli altri ragazzi. Stanno lavorando duramente, il coach ha introdotto nuovi attacchi per loro, il che rende la cosa nuova un po’ per tutti».

Qual è, a oggi, il vostro obiettivo?

«Creare la perfetta sinergia con lo staff tecnico, cercando di fare quello che ci chiedono ogni giorno in palestra: di giocare, in particolare, con forza, mostrando i muscoli, carattere».

Il suo ambientamento a Udine, invece, a che punto è?

«Mi trovo perfettamente a mio agio. Mi piace girare per il centro, visitare la città. Ammetto, però, che avrei bisogno di trovare qualcosa di nuovo da fare. Udine comunque mi piace, è cool».

Tatuaggi nuovi? Ha avuto modo di farne?

«Sì, certo: un paio in uno studio in centro. Credo che ci tornerò presto».