I tifosi all’allenamento per sostenere la squadra: l’Udinese contro il Bologna può schierare il dodicesimo uomo

UDINE. Un’azione congiunta, promossa dagli ultras della Curva Nord, sfruttando la potenza divulgativa dei social. E andata a coinvolgere le tifoserie organizzate, con rappresentanze da parte dell’Auc e dei club autonomi del Guca.

Più di un centinaio, tirando le somme, i supporter che nella mattinata di sabato 14 gennaio hanno voluto far sentire il loro supporto alla squadra di Andrea Sottil, partecipando alla rifinitura pre-partita dei bianconeri.

Hanno cantato i supporter della Zebretta, rispondendo a una chiamata circolata, nelle ore scorse, sul web, tramite chat. «Noi vogliamo questa vittoria – si poteva leggere nel video impiegato a mo’ di invito –, ricominciamo a correre, tutti assieme».

Squadra, in campo, tifosi sugli spalti. E a ridosso dei campi di allenamento del Bruseschi, là dove gli “aficionados” friulani si sono dati appuntamento per spingere i propri beniamini alla vittoria nel match contro il Bologna.

L’operazione ha preso il via intorno alle 11.15, con l’adunata generale, anche se poi effettivamente il "contatto" con la squadra è avvenuto un'oretta dopo.

Presenti un po’ tutti, a far le veci di ogni porzione del popolo di fede bianconera. Come a dire: ci siamo, crediamo in ciascuno di voi. In Beto, nel fido capitan Pereyra, in mister Sottil o nel "diez” Deulofeu. Loro, nello specifico, i più acclamati, i principali protagonisti dei cori di matrice friulana.

Non sono comunque mancate le lodi indirizzate al resto dei compagni: perché ognuno di loro è ritenuto indispensabile dalla piazza per ritrovar la vittoria, per riprendere il cammino verso la zona Europa.

Tecnico e giocatori, dal canto loro, han dimostrato la propria gratitudine facendosi incontro ad ultras e affini. Levata, per qualche istante, la coltre che separa ormai squadra e tifosi, questi ultimi han potuto cogliere sguardi convinti, inediti sorrisi nei volti di quei ragazzi, di quegli uomini che li rappresentano ogni domenica.

Compresa questa: contro il Bologna, pertanto, al Friuli, proseguirà l’onda canora dei fan bianconeri. Che, per l’occasione, saranno ben più di cento: ventimila, suppergiù, tutti a sospingere l’Udinese, le Curve e le Tribune esaurite pressoché in toto. «Friulani – continua allora il video dell’iniziativa corale avvenuta ieri – stiamo vicini ai ragazzi».

Poi starà a loro, ai ragazzi sul rettangolo di gioco, conquistare i tre punti. Così da poter ringraziare – e ripagare – la propria gente per l’assiduo, imperituro sostegno manifestato nei loro confronti.