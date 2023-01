L’Udinese chiede risposte a Beto

Lo hanno invocato i tifosi, e dovrebbe bastare quel coro sollevato all’unanimità («Per l’Europa servono i gol di Beto») nel sondaggio del Messaggero Veneto, per fargli drizzare le antenne e per fargli capire che l’auspicabile ritorno alla vittoria dell’Udinese, domani pomeriggio al Friuli contro il Bologna, dopo 9 giornate di lunga, lunghissima astinenza, passerà anche dalle sue leve, dalla sua testa e soprattutto dalle sue scelte una volta ricevuta palla.

Già, perché se il senso del gol per Beto appare ancora misterioso, se non addirittura confuso o equivoco, ma non certo all’insegna della continuità, è anche per tutti quei palloni persi (19 nelle ultime due partite con Empoli e Juve) che di fatto penalizzano tanto lui quanto i compagni.

E qui fa specie constatare che Beto non ha ancora servito un solo assist vincente, un indice a suo modo influente e da mettere a bilancio nella produzione al gol che non tiene conto solo dei gol realizzati.

Nessun assist lo scorso campionato in 28 partite giocate, e nessun assist anche nelle prime 17 giornate fin qui disputate.

La tecnica, la qualità nel saper trattare e controllare il pallone sono risorse preziose per tutti, hanno il potere di ampliare le scelte di esecuzione e di trasmettere sicurezza esaltando la personalità, ed è proprio di questa sicurezza che Beto sembra ancora difettare, avendone quindi necessità.

Lo si è visto anche alla ripresa del campionato, quando ha litigato spesso col pallone, inseguendolo dopo averlo banalmente perso, senza inquadrare mai la porta nei tre tentativi con l’Empoli e nell’unico tiro effettuato allo Stadium, dove ha vinto solo 4 duelli su 15.

Tutti numeri che mettono il dito nella piaga, ma che restano ancora adombrati dal riflesso dei 6 gol realizzati. Fatalmente, è la stessa cifra che Beto aveva maturato alla 17ª giornata dello scorso anno.

L’aspetto curioso, è che ora, come allora, il portoghese ha vissuto di strappi. L’anno scorso segnò 6 gol nelle prime 15 giornate che per lui furono 12 perché dalla terza a La Spezia, infilandone tre consecutivi con Sampdoria, Bologna e Atalanta, prima dell’acuto al Sassuolo e della doppietta che lo portò alla ribalta all’Olimpico, con la Lazio.

Quest’anno, pronti via, Beto si è sbloccato a Monza, bissando con Fiorentina, Sassuolo (doppietta) e Verona. Cinque gol realizzati tra la terza e l’ottava giornata, prima della zampata col Lecce il 4 novembre.

È quindi ora di ritrovare il gol, magari aggiustando la mira (solo 11 tiri sui 26 sono finiti in porta) e di ricordarsi che al Bologna l’anno scorso Beto segnò la sua prima rete al Friuli. Accadde al minuto 83’, quando su uno spiovente di Nachio Pussetto decollò in area, anticipò Skorupski e infilò il gol dell’1-1 con un colpo di testa facile solo all’apparenza.