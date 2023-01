Pordenone per il tris e allungare il passo: «Ma contro la Virtus ci vorrà pazienza»

Il primo di due appuntamenti “casalinghi” consecutivi. Uno degli ultimi al Teghil di Lignano, prima dell’atteso trasloco al Tognon di Fontanafredda in programma a inizio febbraio. Una rivale scomoda, come la Virtus Vecomp Verona del “Ferguson” della serie C, Luigi Fresco. Ma il Pordenone oggi ha un solo obiettivo: centrare il tris, dopo le vittorie in rimonta con Triestina e Juventus Next Gen, e continuare la corsa in vetta. Al momento condivisa con la Feralpisalò.

PAROLA D’ORDINE

Di Carlo alla vigilia del match con i veronesi non ha dubbi su quale sia il concetto chiave: avere pazienza. «Contro una squadra così esperta della categoria e allo stesso tempo arcigna e abile tecnicamente, non dobbiamo farci prendere dalla fretta. Ma aspettare il momento giusto per piazzare il colpo vincente, che se sapremo sfruttare le nostre qualità sono convinto arriverà». Fondamentale sarebbe conquistare la terza vittoria consecutiva, per alimentare la convinzione di aver davvero intrapreso la strada giusta.

Anche se per vedere il miglior Pordenone nelle ultime due sfide è dovuta arrivare la doccia fredda dello svantaggio. Un caso? «Significa – risponde l’allenatore neroverde – che siamo una squadra che non molla mai. E che crede sempre di più nelle sue potenzialità. Ma se riuscissimo a non subire gol, meglio ancora».

IL RIENTRO

In difesa perdura l’emergenza. Negro recupera, ma per andare soltanto in panchina. Mentre Pirrello e Bassoli sono ancora fuori uso. Così come La Rosa e Magnaghi. Zammarini sarà costretto ancora ad adattarsi da terzino destro. Con Bruscagin spostato al centro al fianco di Ajeti. Maggiore possibilità di scelta in mezzo al campo, grazie al rientro di Pinato dopo un turno di squalifica. «Lui ci garantisce forza – fa sapere Di Carlo –, inserimenti e anche la possibilità di segnare da fuori.

Un ritorno importante. Ma, come dico sempre, qui non esistono titolari e riserve. Chi sta fuori sa che quando entra deve andare a mille all’ora, perché la panchina può risultare decisiva più degli undici che vanno in campo».

SERIE INTERROTTA

Dall’altra parte ci sarà una Virtus Verona reduce da un ko per certi versi inaspettato con il Piacenza. Perché in precedenza gli scaligeri avevano vinto cinque delle ultime sette partite, cambiando volto a una classifica che attualmente li vede invischiati in zona play-out, ma con un margine più che rassicurante (8 punti) sull’ultima piazza, che conduce direttamente in serie D, occupata dalla Triestina.

Nelle fila veronesi da tenere d’occhio, tra gli altri, l’esperto (classe 1985) attaccante argentino Juanito Gomez, già protagonista in serie A con la maglia del Verona, uno dei più prolifici (4 reti) della formazione di Fresco. Inizialmente in panchina dovrebbe sedere l’altro senatore della compagine scaligera, ovvero il centrocampista islandese Emil Hallfredsson (1984), ex Udinese.

LE ALTRE

Continuerà il testa a testa tra Pordenone e Feralpi in vetta? La risposta al match del Teghil e al contemporaneo impegno dei leoni del Garda, in casa con un Piacenza in salute. Con un occhio al possibile terzo incomodo, ovvero quel Vicenza atteso dal Lecco di Foschi, pronto ad approfittare di un eventuale passo falso delle battistrada per operare il sorpasso.

Trasferta sul campo del Sangiuliano City per il Trento di Tedino, rilanciato dalle vittorie su Juventus U23 e Pro Vercelli. Mentre la Triestina riceve il Novara: vista la triste classifica degli alabardati, se non è una gara da ultima spiaggia, poco ci manca.