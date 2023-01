Pordenone spuntato ma manca un gol: con la Virtus Verona arriva solo un punto

LIGNANO. Il Pordenone non va oltre un deludente nulla di fatto contro la pericolante Virtus Verona, al termine di una partita che non ha saputo regalare grandi emozioni.

Per i neroverdi di mister Di Carlo è il settimo pareggio in campionato: una mezza frenata che, in attesa dei risultati sugli altri campi, rischia di riportare i ramarri nel ruolo di inseguitori.

PORDENONE – VIRTUS VERONA 0-0

PORDENONE (4-3-1-2): Festa 6.5; Zammarini 6, Bruscagin 6, Ajeti 6, Benedetti 5.5; Torrasi 6 (38’ st Destito sv), Burrai 6, Giorico 5.5; Piscopo 6 (11’ st Deli 6); Palombi 6 (21’ st Candellone 6), Dubickas 6. In panchina: Martinez, Giust, Andreoni, Pinato, Maset, Ingrosso, Negro, Puzzangara, Baldassar. Allenatore: Di Carlo 6.

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sibi 6.5; Faedo 6, Cella 6, Ruggero 6; Daffara 6, Tronchin 6 (29’ st Vesentini 6), Lonardi 6, Amadio 6 (17’ st Talarico 6); Gomez 6; Fabbro 6 (29’ st Manfrin 5.5), Danti 6 (38’ st Casarotto sv). In panchina: Giacomel, Siaulys, Mazzolo, Sinan, Santi, Priore, Munaretti. Allenatore: Fresco 6.

ARBITRO: Diop di Treviglio 6.

NOTE: Ammoniti: Daffara, Burrai e Lonardi. Angoli: 5-1. Recupero: 1’; 5’. Spettatori 518.