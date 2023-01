Biathlon, Lisa Vittozzi non molla e arriva seconda:

Che spettacolo Lisa Vittozzi, che fa pieno di podi a Ruhpolding con la vittoria nell'individuale, il terzo posto nella staffetta e ora il secondo posto nella mass start, sparando bene e non mollando mai la più forte del momento, Julia Simon. Lisa riesce a resistere anche alla carabina che si inceppa e non si perde d'animo.



La gara

Prova di testa fin dal primo giro per Vittozzi, senza errori al tiro nelle due serie a terra. In fuga dal terzo giro assieme alla francese Julia Simon, leader della classifica generale, l’azzurra ha mancato un bersaglio nel primo poligono in piedi, così come la diretta avversaria, che però è riuscita a prendere qualche secondo di vantaggio. Nell’ultimo poligono nuovo errore per Simon, mentre Vittozzi ha coperto tutti i bersagli perdendo però tempo per un problema sul quinto colpo e permettendo così il rientro di un’altra francese, Anais Chevalier-Bouchet. L’azzurra ci ha poi provato in salita ma negli ultimi metri ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a Simon, chiudendo comunque in seconda posizione. Dorothea Wierer chiude al 23° posto a causa di sette errori al poligono: fatto insolito per lei. Nella classifica generale di Coppa dopo 12 prove, Simon prima con 756 punti, Elivira Oeberg a 615 e Vittozzi a 538 davanti alla Wierer a 477. Nella classifica di specialità, Lisa è quarta con 91 punti dietro Simon (165), Hauser (Aut, 126) e Chevalier (120).