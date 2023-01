Old Wild West, un’altra batosta: Udine è ancora un cantiere

Basta con sta storia di Udine favorita del Girone Rosso, anche stavolta lo ripetevano a Cento. Basta. l’Old Wild West prima si toglie di dosso questa etichetta e prima (forse) comincerà a vincere qualche partita che conta. L’Apu Old Wild West ieri ha semplicemente perso a Cento, salutando le prime tre posizioni (quelle dove stanno le favorite) e compromettendo ancor di più, se ce ne fosse bisogno, il suo campionato, perché non è ancora una squadra vincente. E forse mai lo sarà.

È un cantiere aperto, con il giovane coach Finetti che, senza esperienza, deve provare a trasformare in corsa una squadra che fino a dicembre viveva sul tiro da tre e adesso dovrebbe vivere su tutt’altro. E per giunta con due americani non male assortiti, tremendamente assortiti (e siamo buoni, perché sull’acquisto di Sherrill a fine giugno sprecando un visto ci sarebbe da scrivere un libro).

E la partita, per come è andata, finale di super rimpianti compreso, fa ancor più venire l’orticaria per come si stia buttando via una stagione in modo incomprensibile.

Sintesi del primo quarto: equilibrio e polveri bagnate per Gentile, ma almeno equilibrio: 17-15. Ma la sensazione che aleggiava dall’inizio del match diventa realtà: i ragazzi del West sono ancora ben lontani dall’aver trovato la quadra del cerchio dopo la rivoluzione di Natale, i meccanismi di attacco non sono oliati, mettiamola così. Ripetiamo: fare le rivoluzioni a dicembre, anche se hai busget, con le regole ingabbiano il mercato, è durissima, Non diciamo che è come comprare all’Autogrill di Limenella un biglietto della Lotteria e sperare di vincerlo, ma quasi.

Cento lo sa e dà una prima brutta sberla alla partita con le triple di Archie e Marks, quella dell’ex Mussini, ma anche il lavoro oscuro di Zilli e Berti forse quello che preoccupa di più: 30-20. Non ci sono equilibri? Serve almeno voglia. Briscoe si fa stoppare andando a tirare con un tiretto che se lo fai nei suoi amati campetti di New York ti mandano la palla nell’Hudson o nell’East River, fate voi. Gentile cavalca un 1 su 9 al tiro e fa anche il play. Ha orgoglio, ma percentuali pessime: non gioca da mesi non gli si può chiedere la luna.

Metà partita: Udine è sotto (un treno) 43-27 dopo un secondo quarto orribile.

Sarà in grado il giovane Finetti di scuotere i suoi in spogliatoio per non perdere in un sol colpo il trenino per le prime tre e forse le speranze di girare una stagione?

Un po’. Udine riparte dal 33% al tiro, ma riparte. Sempre senza schemi e difendendo male, ma con Monaldi. Gentile e Antonutti e un po’ Broscoe torna addirittura a meno 6 (47-41), a 3’ dalla fine del quarto. Eppure all’ultimo intervallo Udine va ancora sotto 53-43 perché non è ancora una squadra e si affida alle individualità. E commette troppi errori. Le ingenuità di Pellegrino, ad esempio, sono sempre un must. E Isaiah dimostra di essere un talentuoso giocatore “da campetto” che conosce poco le regole europee. Non puoi esultare in faccia al pubblico, se lo fai prendi tecnico.

No, il meno sei punti di fine terzo quarto era un illusione. Come quello a due minuti dalla fine. Anzi aumenta i rimpianti. Vince Cento 76-65, perché è una squadra.

Come lo sono Pistoia, Cantù, Cremona, Treviglio, Forlì e pure Cividale. Se oggi, 16 gennaio, vi dicono che Udine è la favorita non gli credete. Il basket però è uno sport strano