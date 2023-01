Vittozzi, stavolta la medaglia è di bronzo

E con questo sono sette. Tante con il bronzo collezionato a Rupholding dall’Italia nella staffetta di sabato, le medaglie che la sappadina Lisa Vittozzi ha già collezionato nella stagione 2022/23 di Coppa del Mondo di biathlon.

Di queste, tre sono di squadra e 4 individuali di cui due bronzi, un argento e il magnifico oro della 15 Km individuale di giovedì in Germania, quinta tappa stagionale del massimo circuito. Contando i 3 di Wierer, in totale sono 10 i podi azzurri conquistati da novembre.

La staffetta di ieri ha visto un’Italia reattiva nei poligoni, ma colpevole di un passo non proprio spedito sugli sci, eccezion fatta per Vittozzi che aveva ancora il turbo inserito. Comola in frazione d’apertura, ha lasciato il testimone alla compagna scuola Camosci in settima posizione.

Lisa non ha deluso. È stata perfetta a terra ed è uscita dal poligono al secondo posto dietro la Francia.

Al successivo poligono ha conservato la posizione dopo una serie velocissima con due ricariche a 30”9, dando il cambio a Passler a 27” dalla transalpina Chloe Chevalier e facendo registrare il miglior tempo di frazione. Rebecca ha mantenuto la posizione dando strada a Wierer a 29” dalla Norvegia, in testa con Roeiseland dopo la debacle della francese Chauveau, che ha cambiato settima a 1’07”.

“Doro” pulita nel tiro a terra, in piedi ha effettuato una ricarica e chiuso terza a 33”5 dalla Norvegia e 18”2 dalla Germania. Poligoni notevoli per le azzurre, ma il fattore fondo non ha permesso loro di puntare a qualcosa di più grande.

Comunque bronzo gradito che mantiene alto il trend prestazionale della carabiniera sappadina che qui in Germania si sta decisamente scatenando.

Oggi alle 14.45 trepidazione per la 12.5 km Mass start dove Vittozzi, attualmente al terzo posto in classifica generale di Coppa del Mondo, cercherà di rendere davvero indimenticabile questa trasferta sulle nevi di Rupholding.

L’altra friulana

Per lo sci alpino, invece, la tarvisiana Lara Della Mea si è piazzata quinta nel primo dei due slalom di Coppa Europa di Pozza di Fassa.

Nona a metà gara a 1”02 dalla leader, l’austriaca Hoerhager, ha recuperato quattro posizioni nella seconda manche, chiudendo a 0”79 dalla vincitrice, la svedese Oehlund (seconda l’azzurra Beatrice Sola, uscita Hoerhager) e a soli 12 centesimi dal podio.