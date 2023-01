Non basta la vetta: il Pordenone pareggia con la Virtus Verona e ora deve cambiare passo

«Tutti dobbiamo fare qualcosa di più». Domenico Di Carlo ha colto nel segno. Quanto detto dall’allenatore del Pordenone dopo il pareggio con la Virtus Verona è sacrosanto, perché non basta quanto sta facendo la sua squadra. Nonostante abbiano riconquistato il primato in solitaria nel girone A di serie C, i ramarri continuano a esprimersi sottotono, con prestazioni ben poco convincenti per quanto riguarda ritmo e proposta offensiva. Oltre ai calciatori anche l’allenatore, vista la sua esperienza, è chiamato a incidere maggiormente, a trovare nuove soluzioni affinché i suoi diventino più pericolosi.

MEDIOCRE

La gara con i veronesi, modesta formazione di categoria, è da dimenticare al più presto. Va salvato solo il fatto che Festa, per la prima volta dopo sette gare, ha chiuso imbattuto. Per il resto due i tiri in porta effettuati dai neroverdi, di cui uno giunto in seguito a un rimpallo piuttosto casuale (a opera di Palombi). L’altro, firmato da Candellone, era finito in gol, ma l’arbitro ha annullato per un sospetto fuorigioco.

La società, fornendo il fermo immagine della posizione del suo attaccante, ha voluto ribadire come la rete fosse regolare. Non si può però tornare indietro e da oggi, giorno in cui riprendono gli allenamenti, bisogna lavorare per aumentare la qualità delle prestazioni. Se il campionato finisse in questo momento, non ci sarebbe nulla da dire: il Pordenone è primo da solo e sarebbe promosso in serie B. Ma dato che ci sono ancora 16 gare da giocare, Di Carlo assieme al suo staff deve chiedersi dove può intervenire. Questa squadra può esprimersi solo con il 4-3-1-2? Se sì, in corso d’opera, se la gara si complica, non si può proprio cambiare modulo? Il principale obiettivo deve rimanere quello subire il minor numero di gol possibili oppure si può pensare di segnarne uno in più degli avversari?

CAMBIAMENTO.

L’approccio di una squadra prima in classifica deve essere volto al miglioramento di se stessa, con la consapevolezza che la differenza la fa il lavoro settimanale. Anche alcuni giocatori devono cambiare passo e acquisire maggiore personalità durante la gara. Il pensiero va a Piscopo e a Dubickas, di cui nessuno discute i mezzi quanto il loro rendimento troppo altalenante. I movimenti di mercato arriveranno, comunque, a colmare in parte alcune lacune della squadra. Sarà ingaggiato un attaccante di spessore e, probabilmente, un difensore di grande livello. Sabato contro la Virtus Festa non ha subìto gol, ma sul colpo di testa di Danti il Pordenone ha rischiato di subire l’1-0. No, così non basta.