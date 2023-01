Gesteco, quando un’impresa è anche in una schiacciata

Un fulmine a squarciar le nubi calate sul PalaGesteco, a interrompere i rovesci avversari. E a mostrare alle Eagles la via per un volo sereno, verso l’impresa. Verso l’azzurro. Pardon, il giallo.

A provocare il fenomeno un colpo: tonante, assordante come l’effetto poi scaturito dalle gole di tutti i presenti. Quella schiacciata a bucare il parquet, a elettrizzare l’intero ambiente.

A poche ore dal gesto, Leonardo Battistini rivive quei momenti, rivede ogni istantanea di quel suo volo infinito, prepotente. Quasi cinematografico: «Nel momento in cui ho rubato palla, ho capito che sarei potuto andare indisturbato a canestro».

Ha gettato soltanto uno sguardo, il giocatore, alle sue spalle, in direzione del malcapitato Della Rosa. Poi, palleggiando, mangiando il terreno, “Leo” si è rivolto al canestro: «Non ho visto che quello». Due passi per coordinarsi, dunque, ed eccolo sferrare la bimane. E appendersi al ferro, restandovi abbarbicato per uno, due, millemila secondi.

Il tempo necessario per far scattare la baraonda. Sincero, però, il cestista ammette: «Sono andato con l’obiettivo di fare due punti, cioé la cosa più importante. Il resto è venuto da sé. Ammetto, però, che quell’azione è stata lo specchio della grinta che ho voluto mettere in campo per quella partita. E credo sia stata una bella iniezione di energia per tutti».

Sotto di tre, col suo canestro Battistini ha infatti dato il “la” all’allungo dei suoi nel secondo parziale. Quello che, di fatto, ha avviato l’impresa, facendo capire alle Eagles di poterla portare a casa. L’azione successiva, quindi, ha visto l’ala ducale tentare, con successo, un tiro dalla lunga distanza: canestro, +2 e Pilla boys avviati verso lo strappo. «Il mio approccio, come detto, puntava a far sì che riuscissi a mettere la giusta energia, la giusta intensità per aiutare la squadra a vincere». Per vincere, tuttavia, Battistini e compagni hanno dovuto recuperare il terreno perso nel post-intervallo, con Pistoia sfuggita fino al +11.

A 6’ dal temine, così, il via alla remuntada: «In quel momento abbiamo cominciato a mettere più intensità, a correggere alcune cose che prima non ci venivano. Abbiamo costruito meglio e preso le misure ai nostri avversari, di solito ci riesce bene». Il 18-0 la conseguenza di questi “semplici” accorgimenti, il successo il risultato di una prestazione da urlo.

L’urlo della “marea gialla” a fare da piacevole sottofondo: «I nostri tifosi ci sono stati di grandissimo aiuto. E lo saranno anche domenica». Al PalaDozza, contro la Fortitudo: «Affronteremo un club storico in un palazzetto altrettanto storico. Per noi sarà un’altra occasione per far vedere quanto valiamo».