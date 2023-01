L'Apu aspetta ancora di cambiare marcia

Un passo avanti e uno indietro. L’Apu 2.0 non è riuscita a cambiare marcia, e ora deve fare i conti con la realtà, che significa un cammino tortuoso da qui a fine stagione e un altro probabile ritocco al roster da ponderare attentamente.

EVEREST

Non è ancora arrivato il momento di gettare la spugna, ma è palese che la rincorsa alla promozione è in ripida salita. Gli scontri diretti sono una sentenza sia a livello numerico che psicologico. Partiamo da quest’ultimo punto: come può pensare alla serie A un gruppo che ha perso tutte le partite con le prime cinque del proprio girone, più i quarti di Coppa con la prima del girone Verde? Dal punto di vista numerico è ancora più dura.

A nove giornate dalla fine della prima fase sembra ormai scontato l’accesso al girone Blu, a meno che non arrivi un filotto di vittorie con una serie di colpi esterni su campi durissimi. Il girone Blu significherebbe play-off con fattore campo a favore solo nel primo turno, ad andar bene.

RITOCCO

La gara di domenica a Cento ha ribadito alcuni limiti evidenti dell’Apu attuale. Grande sofferenza a rimbalzo, scarsa circolazione di palla, mani freddine al tiro da fuori. Da regolamento c’è ancora un colpo in canna da sparare sul mercato, ma non è facile trovare il bersaglio giusto. Serve un lungo americano per dare solidità nel pitturato.

Ammesso che si trovi il nome giusto (un giocatore già vistato o comunitario), c’è da decidere chi tagliare, e qui arriva il paradosso: la panchina lunga dell’Apu è una coperta corta. Tagliando Sherrill, si resterebbe senza specialisti del tiro da tre, dopo che se ne sono andati già Mussini e Mian. Se invece si taglia Cusin, si resta con tre stranieri e uno dovrebbe accomodarsi in tribuna: non proprio il massimo in uno spogliatoio che non sembra essere il ritratto della felicità.

MENTALITA’

Un capitolo a parte lo merita Isaiah Briscoe. Giocatore dalla tecnica sopraffina, è sul podio in numerose graduatorie individuali: valutazione, punti realizzati, falli subiti, palle recuperate, percentuale al tiro da due.

A Cento, nella ripresa, ha quasi replicato la gara dell’andata a suon di canestri, e qui sta il punto. Detto che giocare uno contro cinque non porta lontano, sarebbe il caso di accendere il fuoco prima che la partita sia compromessa: in terra emiliana 7 punti nel primo tempo e 17 nella ripresa con 16 punti da recuperare.

Serve un cambio di mentalità anche nell’atteggiamento: imperdonabile prendere un tecnico dopo aver riaperto i giochi sul -5 irridendo la curva di casa. Era già accaduto a Rimini nel girone d’andata, non sono atteggiamenti da campione.