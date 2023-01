L'Udinese e la coperta corta di Sottil

Deulofeu sì, Deulofeu no? Mentre la società si interroga sul futuro dell’attaccante spagnolo, l’Udinese continua a lasciare punti per strada facendo perdere così di valore quella straordinaria partenza che aveva fatto schizzare Pereyra e compagni nelle prime posizioni di classifica. Il pari con l’Empoli, che aveva fatto seguito ai tre prima della sosta con Cremonese, Lecce e Spezia, aveva evidenziato dei problemi, la sconfitta con il Bologna li ha ingigantiti.

Sottil ci avrà messo anche qualcosa di suo con cambi sempre uguali (un po’ la stessa critica fatta all’Inter a Simone Inzaghi), ma il problema sta all’origine. La mancanza di un esterno destro degno di raccogliere l’eredità di Molina.

Esterni fondamentali

Lo sanno anche i sassi: per disegnare una squadra con il 3-5-2 devi avere qualità sugli esterni. Sottil è stato bravo ad ovviare alla mancanza di un uomo che ricoprisse la fascia destra puntando su Pereyra, ma nel momento in cui si è infortunato Deulofeu ha perso in qualità vicino all’area di rigore. Per ovviare a questa assenza si potrebbe cambiare assetto.

Un esempio? La formula con un’unica punta e due trequartisti – Pereyra e Samardzic –. Ma resta un enorme buco sulla destra dove Ehizibue si è rivelato non all’altezza della situazione ed Ebosele è ancora troppo acerbo. La grande delusione è stata il primo, sul secondo, vista l’età, c’è tempo per lavorarci su e farlo crescere.

Ehizibue non dà garanzie

Domenica con il Bologna invece di sostituire entrambe le mezzali Sottil avrebbe potuto accentrare Pereyra e inserire Ehizibue, ma evidentemente non si fida del nigeriano. Da qui il discorso della coperta corta che vale un po’ anche per la difesa.

Nuytinck è stato ceduto al primo giorno di mercato e domenica l’Udinese se lo ritroverò contro, ma con Ebosse che ne combina una a partita, non è ancora arrivato il sostituto. Certo, c’è Masina che a grandi passi si avvicina al ritorno in campo, ma intanto il calendario non dà tregua e i punti per strada si continuano a perdere.

Ritiro

Dieci partite senza vittorie sono tante. Nel post partita, come abbiamo già sottolineato, Sottil è stato molto onesto nella sua analisi. Meno chiara la storia del ritiro. Nessuno potrà confermarlo, ma conoscendo Gianpaolo Pozzo viene più facile immaginare che sia stato lui a imporlo e non capitan Pereyra a chiederlo.

I ritiri sono sempre serviti a poco, se poi è una scelta scaramantica va bene. Basta che, in caso di vittoria sulla Samp, non ci sia qualcuno che dica: ha funzionato.